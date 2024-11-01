成功申辦2026國家和地區奧委會協會大會　楊潤雄：國際對港有信心

2024年國家和地區奧委會協會全體代表大會昨日（卡斯卡伊斯時間10月31日）宣布中國香港成功申辦協會的2026年全體代表大會。文化體育及旅遊局局長楊潤雄對成功申辦感到興奮，感謝協會對香港的信任，認為成功申辦是充份體現國際間對香港籌辦國際體壇盛事的信心。



香港成功申辦2026年國家和地區奧委會協會全體代表大會。

楊潤雄：充份體驗國際間對香港籌辦國際體壇盛事的信心

楊潤雄表示，香港成功申辦2026年協會全體代表大會，特區會全力支持和指導中國香港體育協會暨奧林匹克委員會辦好這個重要的國際會議，協調相關政府部門、不同界別包括旅遊業界、商界緊密合作，以彰顯體育、會議展覽和旅遊的協同效應，發揮香港聯通國際的優勢，共同說好香港故事。

2024年國家和地區奧委會協會由206個國家和地區奧林匹克委員會組成，負責維護和促進世界各奧委會的利益，並支持在全球推廣奧林匹克價值觀的使命。全體代表大會是協會的最高監管機構，亦是一項國際體壇盛事。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右）十月三十日（卡斯卡伊斯時間）上午與葡萄牙體育國務秘書Pedro Dias（左）會面，就兩地在推動體育發展方面的工作和願景進行交流。（政府新聞處）

出訪葡萄牙 楊潤雄到訪足球協會及阿茹達皇宮博物館

此外，在葡萄牙訪問期間，楊潤雄於10月30日（卡斯卡伊斯時間）上午與葡萄牙體育國務秘書Pedro Dias進行會面；當日下午到訪位於里斯本的葡萄牙足球協會足球之城，與該會主席Fernando Gomes會面，探討兩地合作推動足球發展的機會。楊潤雄亦參觀了足球之城的各項設施，包括訓練和比賽場地、運動醫學和科學的各種配套等。

此外，楊潤雄昨日上午前往阿茹達皇宮博物館參觀，並與館長就如何透過博物館促進文化交流交換意見。楊潤雄今日（卡斯卡伊斯時間11月1日）由葡萄牙啓程返港。

港協暨奧委會會長霍震霆（左）表示，很榮幸香港成功申辦2026年 ANOC全體代表大會，接待來自各個國家和地區的奧委會代表，共同探討國際體育發展。

霍震霆：意義重大 有助促進各國及地區的體育活動交流合作

港協暨奧委會會長霍震霆表示，這次申辦 ANOC全體代表大會，港協暨奧委會獲香港特別行政區政府全力支持，對香港意義重大，不但有助促進各國和地區在體育活動交流和合作，彰顯奧林匹克精神，同時鞏固香港作為體育盛事之都的形象，藉體育、會議展覽和旅遊的協同效應，向世界展示香港的魅力，說好香港故事。港協暨奧委會即將就舉辦ANOC全體代表大會展開籌備工作，並與政府相關部門、體育界及商界緊密合作，確保會議順利舉行。