岑浩輝同時獲習近平及李強接見　劉兆佳：突出共產黨領導地位

國家主席習近平今日（1日）在人民大會堂接見澳門候任行政長官岑浩輝，並見證國務院總理李強向岑浩輝頒發澳門第六任行政長官國務院令。這此安排有別於賀一誠當選第五任澳門行政長官後，到北京分開獲國家主席及國務院總理接見。



全國港澳研究會顧問劉兆佳指出，之前香港特首李家超及澳門特首賀一誠共同上京述職時已經如此，當時亦是國家主席與總理共同聽取他們述職，認為旨在突出共產黨的最高領導地位，料往後特首匯報、述職的做法亦會如此。



劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳表示，本身香港特首赴京述職，都會分開見國家主席及國務院總理，但上次李家超到京述職已經是同時會見，當時李強坐在習近平的左側。他認為，做法突出共產黨的最高領導地位，顯示港澳事務亦是共產黨處於最高領導地位。他續稱過去港澳辦隷屬國務院，但之前港澳辦亦已經改組，成立了中央港澳辦，「中央港澳工作協調小組」亦升格為「中央港澳工作領導小組」，加強中央統一領導，多項做法同樣突出了黨的主要領導地位。

對於早前任命特首、聽取匯報時，本身都是分別獲國家主席及總理接見，如今則共同會見，劉兆佳料往後述職等都會如此。