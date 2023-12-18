特首述職｜李家超：習近平接見體現對港重視　已匯報23條立法

行政長官李家超今日（18日）在北京向國家領導人述職，國家主席習近平在國務院總理李強陪同下一起接見，是回歸以來國家主席和總理首次一齊接見述職的香港特首。



李家超晚上9時見記者，稱已向習近平匯報經濟、政治及社會整體情況，包括五大重點，其中一項為基本港《基本法》23條立法工作。



李家超表示，今午向習近平述職，習與三名中央政治局常委會見，充分體現中央對香港高度重視、對港人深切關懷，衷心感謝習近平的堅定支持及肯定。他指已向習近平匯報經濟、政治及社會整體情況，包括五大重點：

1、匯報過去一年香港經濟復常、社會穩定、立法會恢復理性運作及區議會選舉的成功，將愛國者治港落實到地區治理；

2、就習近平訪港七一講話，四必須、四希望及青年興則香港興的理念，加入在施政藍圖，並強化政府統籌及動員力量，落實做實事、做成事的理念；

3、強化優勢把握機遇，利用國家機遇，鞏固一國兩制下國際城市地位，以及產業導向新政策、北部都會區、對接大灣區的部署等，尤其河套兩園區發展，冀香港發揮優勢、高度國際化市場化，推動國際合作及吸引資金人才；

4、穩持安全穩定的社會環境、全力發展經濟民生，並匯報搶人才搶企業、加快造地建屋等成績；

5、明年內落實基本法23條立法。

被問及今次述職由習近平親自接見，有別於見總理的做法，李家超重申由習近平及三名中央政治局常委會見，分體現中央對香港高度重視；習近平稱對港信心，亦是考慮香港多方優勢，包括背靠祖國、聯通國際等，亦引述習近平指一國兩制不變方針及要長期堅持。

李家超又稱，今屆區議會選舉將愛國者治港理念落實到地區，確保區議員不會背叛、出賣香港及國家利益，是符合香港及國家利益的區議員，只會實事求事為市民服務，是高質量的區議會，港府已開始為新一屆區議員舉辦培訓課程，專員會跟隨區議員做準備工作，強調政府有處罰機制確保區議員工作達標，不容許怠政。他重申新區議會不會泛政治化，只會更注重民生問題，解決每個人平常生活上希望解決的不同問題。

問及政府對區議會選舉大力度付出是否值得，李家超指區議會選舉是重大事情，政府希望廣大市民明白新區議會與以前的不同之處，做所有事情都是應該的，並稱的確花好大氣力，讓大家明白新區會的重要性、建設價值、新制度等，將地區治理提高到最高的價值，「想信大家係區議會運作後會睇到成效。」

對於黎智英案，李家超稱政府不會作評論，希望法庭公平公正審訊案件，並稱香港是法治社會，相信法院會公平公正，任何人干擾不可接受，任何政治理由施壓不容許，對香港良好司法制度及法院專業能力充滿信心。

他又提到希望社會察亮眼睛，「仲有好多政客、外國代表，企圖向法院施壓，係違反法治精神，放之係佢哋當地施法管轄區，都足以令人擔心妨礙司法工作」，強調政府會做一系列工作，確保法院在安全有序下不受干擾，公平公正審信案件。