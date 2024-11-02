習近平要求岑浩輝有擔當精神　中央領導關心澳門經濟多元發展

澳門候任行政長官岑浩輝昨日（1日）在北京獲國家主席習近平及國務院總理李強接見後，今日在澳門會見傳媒。他表示，昨日有向習近平匯報未來施政理念，習近平對他及特區有很多重要指示，包括要求岑要有擔當精神，堅定負擔起特區第一責任人角色，表示澳門要發展好特色「一國兩制」成就；提出「一國兩制」要毫不動搖、不走樣、不變形。岑亦表示，澳門經濟多元發展，亦是習近平及中央領導關心的議題，他會在這方面持續創造條件。



此外岑浩輝表示，習近平亦非常關心澳門民生問題，中央提出要留意安老、醫療、育兒、交通、衞生、都更，認為中央全面了解澳門狀況。



岑浩輝在澳門會見傳媒。（澳廣視直播截圖）

岑浩輝：不會辜負習近平、中央及澳門市民的期待

岑浩輝表示，對與接受中央關於擔任澳門第六任行政長官任命，表示感謝中央信任及支持，他深感榮幸及責任重大。他表示，習近平提及「一國兩制」符合國家民族根本利益、是符合澳門根本利益的好制度，中央繼續堅定不移貫徹「一國兩制」、澳人治澳、高度自治，確保「一國兩制」不會走樣。

岑浩輝表示，中央要求他要勇挑重擔、不負使命，要團結社會各界，努力同心、守正創新，開創澳門特色「一國兩制」發揮新貢獻。對此，岑表示會有信心及決心，以後不會辜負習近平及中央，以及澳門市民的期待。

11月1日，岑浩輝在北京獲國家主席習近平接見。（澳廣視影片截圖）

岑浩輝：中央關心並清楚了解澳門情況

被問及中央對澳門有甚麼新期望及要求，有否具體的指示或方向。岑浩輝表示他昨日向習近平匯報未來施政理念，習近平有很多重要指示，包括要有擔當精神，提出未來澳門需要腳踏實地工作，要堅持及持續去做。

岑浩輝表示，中央提及要堅定不移，準確、完整落實「一國兩制」，「一國兩制」要毫不動搖、不走樣、不變形，他有信心執行好。

第二，中央提及要堅持「一國兩制」根本原則，將國家安全及主權利益維護好，而經濟多元發展，亦是習近平及中央領導關心的議題，他表示會在這方面持續創造條件，尤其推進「一中心、一平台、一基地」。

對於澳門民生問題，岑浩輝表示習近平非常關心，亦很清楚澳門社會情況。他指中央提出要留意安老、醫療、育兒、交通、衞生、都更問題，他會按部就班推進。

11月1日，岑浩輝在北京獲國家主席習近平接見。（澳廣視影片截圖）

望本月有主要官員人選 對未來官員有多項要求

對於主要官員的人選，岑浩輝表示會是重點考慮事項，已經了解政府部門職責及運作情況，希望這個月內盡力提請人選給中央考慮。

岑浩輝表示，選擇主要官員有多個條件，包括第一，得到中央信任和市民認同；第二，愛國愛澳；第三，具備國家觀念，維護好國家主權利益；第四，有為民的情懷，貢獻社會；第五，有團隊精神，表示一定要團結有為，否則政策受到影響及有障礙；第六，具有管治能力及水平，有勇於擔當的精神。另外，岑浩輝有一個「兜底」的條件，是要廉潔奉公，否則再有能力都會破壞特區形象，破壞市民對特區的看法。

11月1日，岑浩輝在北京獲國家主席習近平接見。（澳廣視提供片段截圖）

上任後的工作次序？ 岑浩輝：看不到有哪一個可以暫時放下

至於上任後的工作次序，以及急切解決的問題為何。岑浩輝表示，「看不到有哪一個可以暫時放下」，例如疫後經濟復甦、弱勢群體要照顧、中小企發展要研究、經濟多元發展要起步、旅遊休閒方面亦要考慮如何推廣、公共行政改革要按部就班、國家安全的執行機制和法律機制要完善落實等。