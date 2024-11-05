日夜都繽紛丨大埔12月辦沙灘音樂節　擬邀人氣樂隊　設食玩買市集

政府「日夜都繽紛」活動一浪接一浪，大埔區繼九月舉辦奶龍無人機表演，下月再有地區焦點活動。《香港01》獲悉，大埔民政處初步擬於12月28日起一連四日舉辦「大埔龍尾沙灘節2024」，計劃邀請多支本地人氣樂隊及唱作人演出，期間舉辦沙灘排球賽、市集，並配合大尾篤一帶商戶提供優惠，刺激消費，目標2.5萬人次參加。



大埔民政處2022年起舉辦「大埔龍尾沙灘節」，吸引本地市民和遊客參與，推動地區經濟發展。（民政事務總署）

「大埔龍尾沙灘節2024」初步詳情

日期：2024年12月28日（周六）

時間：上午11時至下午6時40分

地點：大埔龍尾泳灘

日期：2024年12月29日（周日）

時間：上午11時至下午7時30分

地點：大埔龍尾泳灘

消息指「大埔龍尾沙灘節」今年將再度舉辦，成為政府「18區日夜都繽紛」活動之一。（民政事務總署）

日期：2024年12月30日（周一）

時間：上午11時至下午6時

地點：大埔龍尾泳灘

日期：2024年12月31日（周二）

時間：上午11時至下午7時30分

地點：大埔龍尾泳灘

消息指「大埔龍尾沙灘節」今年將再度舉辦，成為政府「18區日夜都繽紛」活動之一，初步計劃12月28日至31日在大埔龍尾泳灘舉行。（民政事務總署）

擬邀人氣樂隊演出 目標2.5萬人次參加

大埔民政處2022年起舉辦「大埔龍尾沙灘節」，吸引本地市民和遊客參與，推動地區經濟發展。

消息指，「大埔龍尾沙灘節」今年將再度舉辦，成為政府「18區日夜都繽紛」活動之一，初步計劃12月28日至31日在大埔龍尾泳灘舉行，目標有約2.5萬人次參加。當中，12月28日的露天音樂會成為活動焦點，初步計劃邀請5隊樂隊、1名唱作歌手，以及大埔區熱愛音樂的青年演出，為沙灘節揭開序幕。

民政處今年3月曾透露「沙灘音樂節」將有藝術手作體驗等活動。（民政事務總署）

同場舉辦沙灘排球賽、無人機足球賽、文青市集

民政處今年3月曾透露「沙灘音樂節」將有比賽、滙演及藝術手作體驗等活動，讓青年展示潛能，推動青年全人發展。消息指，今年「沙灘音樂節」將有沙灘排球比賽、拔河/躲避盤/雪合戰/欖球比賽、堆沙工作坊/比賽、無人機足球比賽、環保綠色手藝工作坊、文青手藝工作坊、關愛隊工作坊等。

同場舉行市集，在龍尾泳灘入口旁行人路，初步計劃安排約20個攤位售賣文青藝術手作及特色產品，更首次有小食攤位。

消息指，今年「沙灘音樂節」將有沙灘排球比賽、拔河/躲避盤/雪合戰/欖球比賽、堆沙工作坊/比賽等。（民政事務總署）

配合大埔商戶提供優惠 區議員料助提振消費

為了刺激消費，民政處將牽頭聯絡大埔龍尾至大美督，以及大埔市中心的商戶，提供餐飲及購物優惠。據了解，大美督龍尾商會至少有18間食肆，答應提供餐飲優惠。

經民聯大埔南區議員羅曉楓認為，活動最重要目的是提振地區經濟，對商戶有裨益，相信透過與龍尾一帶商戶提供聯乘優惠，有助帶動人流到訪大埔，又大讚今次計劃設立小食攤位，「齋聽歌如果側邊無嘢飲無嘢賣、行唔得耐。」他亦期望，舞台演出的音量控制得宜，平衡附近居民生活。

經民聯大埔南區議員羅曉楓（中）認為，活動最重要目的是提振地區經濟，對商戶有裨益。（資料圖片/梁鵬威攝）

羅曉楓冀提供特別班次接載訪客

他希望活動做好交通配套，除了加密來往大埔龍尾的巴士、小巴線班次，還要增設特別車來往大埔墟港鐵站至大尾篤疏導人潮，「可能六點幾、七點鐘完，可能有人會繼續留喺度消費，所以到夜晚可能九點、十點，都提供特別班次服務，接返啲市民」，避免人潮滯留對龍尾一帶居民構成影響。