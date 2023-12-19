大埔龍尾沙灘節開始　沙灘排球選手決勝負　「小龍馬」供打卡

大埔龍尾沙灘節本月16日（上周六）至26日（下周二）舉行， 除了有歌舞表演、沙灘運動體驗及綠色環保攤位等元素外，更首次融入藝術品展覽，由跨界藝術家馬興文（Simon Ma）創作的多個大型「小龍馬」水上及沙面藝術裝置，現身龍尾泳灘供公眾欣賞及「打卡」。



下周日(24日)平安夜當日及下周二（26日）拆禮物日，將舉行四人際沙灘排球公開賽， 愛與共融音樂會暨閉幕典禮也會在下周二舉行。



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大埔龍尾沙灘節由大埔民政事務處聯同小龍馬慈善基金會及香港粵港澳大灣區排球聯會舉辦，本屆主打節目之一為小龍馬國際藝術展，開幕典禮及和平演唱會已於上周六（16日）舉行，以音樂及藝術表演宣揚和平共融精神。香港學界舞蹈巡禮則於本周日(17日）舉行完畢，全港學界舞者將在沙灘舞台上表演不同類型的舞蹈。

香港粵港澳大灣區排球聯於16日、17日、24日及26日共4日舉行沙灘排球四人制公開賽，屆時健兒將雲集大埔龍尾泳灘。

下周日舉行的潮樂逐浪音樂會，集合全港不同大專院校及青少年團體的樂隊及舞隊；下周二的愛與共融音樂會暨閉幕典禮，地區團體呈獻舞蹈及音樂表演，傳遞社會和諧、關愛與共融的精神。

其他節目還有沙灘獵寶奇兵及童趣堆沙挑戰，家長亦可以陪伴小朋友一起參與堆沙體驗；此外尚有拔河比賽暨新興運動體驗、沙灘運動大對碰嘉年華，小朋友可參加小龍馬藝術工作坊。現場有30多間大埔商戶於沙灘節期間提供各種消費優惠，涵蓋食肆、購物及服務等。