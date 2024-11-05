上海進博會｜李家超向李強講述施政報告 匯報回歸以來成績和發展
撰文：文維廣
出版：更新：
第7屆中國國際進口博覽會今日（5日）起在上海舉辦，行政長官李家超出席開幕式，並與總理李強參觀展館，期間向李強匯報香港回歸以來的成績和最新發展，講述《施政報告》有關為國家高質量發展作出貢獻的施政方向。
李家超下午為政府及貿發局舉行的投資香港推介大會致辭，推介香港優勢，鼓勵更多上海企業投資香港。
李家超向李強講述施政報告 推動貢獻國家的方向
李家超在社交網頁Facebook表示，很高興出席進博會開幕式並與李強視察香港展區，期間匯報香港回歸以來的成績和最新發展，特別在多個國際競爭力排名上名列前茅，彰顯香港在「一國兩制」下的制度優勢。他說講述了上月發表《施政報告》有關推動香港為國家高質量發展作出貢獻的施政方向。
今年香港展區以「聯通 開放」為題，繼續有超過三百間香港企業參與進博會，展示香港產品以及服務業的優勢。下午，李家超在展區與香港企業代表交流，宣傳《施政報告》協助企業開拓內地市場等支援政策，鼓勵他們善用香港的優勢，把握機遇，積極融入國家發展大局。
李強今早在開幕式上致辭時表示，舉辦進博會是中國擴大開放合作的重要舉措，是中國面向世界作出的鄭重承諾，從2018年至今，每年都舉辦進博會，如果說首屆進博會是中國向世界發出的單向邀約，之後的每屆進博會就是中國與世界的雙向奔赴共同約定。
李強說，當今世界百年變局加速演進，單邊和保護主義明顯上升，不穩定因素增多，但中國越要堅持開放，擴大和提升開放，才能真正推動持久的和平穩定。李強又指，中國願意進一步開放市場，包括將實施更多單邊開放措施，並將繼續推動電訊、互聯網、教育、文化、醫療等領域的有序擴大開放，繼續實施單方面免簽政策，持續辦好進博會等大型會展。