上海進博會｜李家超向李強講述施政報告　匯報回歸以來成績和發展

第7屆中國國際進口博覽會今日（5日）起在上海舉辦，行政長官李家超出席開幕式，並與總理李強參觀展館，期間向李強匯報香港回歸以來的成績和最新發展，講述《施政報告》有關為國家高質量發展作出貢獻的施政方向。



李家超下午為政府及貿發局舉行的投資香港推介大會致辭，推介香港優勢，鼓勵更多上海企業投資香港。



11月5日，正訪問上海的李家超參觀進博會香港展區。（李家超Facebook）

李家超向李強講述施政報告 推動貢獻國家的方向

李家超在社交網頁Facebook表示，很高興出席進博會開幕式並與李強視察香港展區，期間匯報香港回歸以來的成績和最新發展，特別在多個國際競爭力排名上名列前茅，彰顯香港在「一國兩制」下的制度優勢。他說講述了上月發表《施政報告》有關推動香港為國家高質量發展作出貢獻的施政方向。

11月5日，正訪問上海的李家超參觀進博會香港展區。（李家超Facebook）

今年香港展區以「聯通 開放」為題，繼續有超過三百間香港企業參與進博會，展示香港產品以及服務業的優勢。下午，李家超在展區與香港企業代表交流，宣傳《施政報告》協助企業開拓內地市場等支援政策，鼓勵他們善用香港的優勢，把握機遇，積極融入國家發展大局。

11月5日，正訪問上海的李家超參觀進博會香港展區。（李家超Facebook）

11月5日，正訪問上海的李家超參觀進博會香港展區。（李家超Facebook）

11月5日，正訪問上海的李家超參觀進博會香港展區。（李家超Facebook）

11月5日，李家超在上海出席第七屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式。（政府新聞處）

李強今早在開幕式上致辭時表示，舉辦進博會是中國擴大開放合作的重要舉措，是中國面向世界作出的鄭重承諾，從2018年至今，每年都舉辦進博會，如果說首屆進博會是中國向世界發出的單向邀約，之後的每屆進博會就是中國與世界的雙向奔赴共同約定。

國務院總理李強出席第七屆上海進博會開幕式（網上直播截圖）

李強說，當今世界百年變局加速演進，單邊和保護主義明顯上升，不穩定因素增多，但中國越要堅持開放，擴大和提升開放，才能真正推動持久的和平穩定。李強又指，中國願意進一步開放市場，包括將實施更多單邊開放措施，並將繼續推動電訊、互聯網、教育、文化、醫療等領域的有序擴大開放，繼續實施單方面免簽政策，持續辦好進博會等大型會展。