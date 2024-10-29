李家超下周率團出席上海進博會　於專場推廣香港優勢

行政長官李家超將於11月4日（下周一）率領政府代表團到上海，出席第七屆中國國際進口博覽會。



李家超在11月4日率領政府代表團出席上海進博會。（梁鵬威攝）

李家超11月5日會出席第七屆進博會暨虹橋國際經濟論壇開幕式，並到香港展示區的香港企業的展位參觀。而港府與貿發局將會舉辦「2024投資香港推介大會——上海專場」，李家超及財政司司長陳茂波將會致辭，向內地和海外的企業推廣香港的優勢和作為國家雙循環連接平台的通道角色。

超過300家香港企業參與

李家超表示，進博會為香港企業開拓內銷市場提供龐大商機，今年有超過300家香港企業參展。

李家超在上海將會與上海市領導會面，深化滬港合作，並與當地的港人和港企代表交流。

今次訪滬團包除了李家超和陳茂波，亦包括商務及經濟發展局局長丘應樺、行政長官辦公室主任葉文娟、財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇和商務及經濟發展局常任秘書長黃少珠。