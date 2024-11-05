法律周「融通與發展」論壇　崔建春分享把握法治新機遇要點

香港法律周2024今日（5日）第二日，今日舉行的第二屆「融通與發展」法治論壇論壇由外交部駐港特派員公署與律政司合辦，外交部駐港特派員崔建春分享「把握法制治新機遇，實現香港新發展」的關鍵要點，包括鞏固法律優勢，打造「全球爭議解決優選地」；加強規則融通，服務國家擴大制度型開放；堅定法治自信，促進中西法治文明交流。



律政司司長林定國總結時指，「君子和而不同」，追求求同存異，在相互聯繫的世界裡，和而不同的理念對於實現跨越國界的持久成功和相互尊重至關重要。



香港法律周2024第二日，今日的第二屆「融通與發展」的法治論壇上是由外交部駐香港特派員公署與律政司合辦（林定國FB）

崔建春（林定國FB）

亞洲基礎設施投資銀行總法律顧問Alberto NINIO以「國際法在促進良治和高質量發展中的作用」作專題演講。他強調，國際法在促進良治和高品質發展中至關重要，確保資源管理有效、機構透明負責，以及維護法治。

緊接其後的兩場專題討論，探討法律互通在日益全球化的環境中的重要性，及其對國際貿易、商業、爭議解決、制裁以至人工智能管治等新興領域的影響，其中有關「風險管控：以法治手段護航香港及國家可持續發展」的專題討論，從金融制裁應對、外國干預立法到人工智能治理等多個層面，深入探討如何透過法治框架來防範和化解這些新型風險，在急速發展的數碼時代中，法治建設的重要性和迫切性。

金融安全領域，上海交通大學凱原法學院沈偉教授深入剖析了金融制裁與反制裁的發展。他指出金融制裁的非對稱性特徵，並強調在當前國際形勢下，中國企業需要建立完善的風險評估和內部控制機制。沈偉教授建議通過完善人民幣跨境支付系統（CIPS）、推進人民幣國際化等途徑，在法治框架下應對金融制裁風險。

江樂士（右）指香港維護國家安全的法律與國際接軌（林定國FB）

香港大學法律學院榮譽教授江樂士則從國際視角，闡述西方主要國家反干預立法的發展趨勢。他指出，香港國安法的制定與國際立法實踐相互呼應，通過對比分析澳洲、英國、加拿大等地的相關立法，香港維護國家安全的法律制度既與國際接軌，又具有本地特色，確保了香港與國際社會的良性互動，又為香港的長期穩定發展提供了法律保障。

展望人工智對國際治理規則秩序的影響，清華大學人工智能國際治理研究院副院長梁正教授認為，要建立有效的全球治理體系，首要任務是凝聚底線安全共識，防範技術失控與濫用風險，同時推動負責任的人工智能應用。在具體治理架構上，需要在發展與安全兩個維度取得平衡：既要尊重市場規律和技術發展節奏，避免過度干預；又要建立適度的安全監管框架，確保產業健康發展。他又指出，應依託聯合國框架，建立包容性的多邊對話機制，採取硬法與軟法相結合的雙軌策來建構相關的國際規則。

林定國指，堅持法治導向及促進融通 香港可發揮積極角色（林定國FB）

林定國：堅持法治導向及促進融通 香港可發揮積極角色

律政司司長林定國總結時指「君子和而不同」，追求求同存異，在相互聯繫的世界裡，這種和而不同的理念對於實現跨越國界的持久成功和相互尊重至關重要。正如習近平主席在第十六屆金磚國家領導人峰會上強調，世界越是動盪，越要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟。面對複雜多變的國際形勢和快速發展的科技革新，無論是金融安全、國家安全，還是科技治理，都應堅持法治導向及促進融通，才能實現穩健發展，應對全球挑戰，香港在這方面定能發揮積極角色。