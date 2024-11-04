一連五日法律周揭幕　林定國：香港已成跨地區法律與經濟合作樞紐

律政司主辦的香港法律周今日（4日）起一連五日舉行，律政司司長林定國今早在開幕禮上致辭時表示，香港作具有在中國、亞太地區和世界之間門戶的獨特作用，「一國兩制」下，香港是中國境內唯一的普通法司法管轄區。本港有穩固的法律基礎，加上與內地的緊密聯繫和支持，本港已成為跨地區及其他地區法律和經濟合作的重要樞紐。



律政司司長林定國在香港法律周開幕儀式上致辭（林定國FB）

律政司年度旗艦活動香港法律周今日（4日）開幕（林定國FB）

今年法律周以「香港普通法制度：中外機遇之世界級跳板」為主題，開幕日舉行由國際統一私法協會和律政司合辦的亞太國際私法峰會。林定國表示，今天的峰會聚集來自亞太地區的領先法律人士及國際統一私法協會的專家，探討各個領域的統一和協調如何支持經濟增長並促進跨境互動整個地區。

施政報告提出律政司正在設立的香港國際法律人才培訓學院，法律周最後一天，將舉行學院的啟動儀式，林定國稱，學院將定期舉辦實務培訓課程、研討會、國際交流計劃等，為國家培養與外國相關的法律實務人才，以及符合國際法、普通法、民法和國家法制的法律人才。

崔建春出席香港法律周開幕禮（林定國FB圖片）

外交部駐公署特派員崔建春及國際私法協會秘書長Ignacio Tirado教授均有在峰會致歡迎辭。崔建春指出，正處於一個機遇與挑戰並存的時代，以「變化」一詞來形容當下再合適不過。在這個快速變遷的時代，國際規則必須隨著技術的進步而不斷改變和發展尤為重要。面對新局勢，中國持續創新外交理念，推動全球治理和國際法朝著更加公平公正的方向發展。

國際私法協會秘書長Ignacio Tirado（林定國FB圖片）

國際私法協會秘書長Ignacio Tirado發言時則指香港已完全從疫情中恢復過來，蓬勃發展，回到充滿動力、高效率、多元文化的城市，也是具備非凡和獨特性的法律和金融中心，是世界推崇的大都會。