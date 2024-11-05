立法會辦公室搬遷大行動11月23日進行　秘書處加緊執漏

立法會議員好快有新辦公室！立法會主席梁君彥宣布，已經決定在11月23日開始，讓議員搬遷至綜合大樓9至14樓的新辦公室。



梁君彥與立法會秘書長衛碧瑤，今日（5日）聯同政府部門團隊及程夃辦商討論最新進展，並視察議員樓層。各樓層辦公室已經大致完備，餘下兩個多星期，將會安裝窗簾和指示牌、調整洗手間及茶水間設備、清洗玻璃幕牆、進行防水測試等。

秘書處人員就如業主收樓一樣，以用家角度盡量找出需要執漏的地方，並佈置公共空間的家具和物品。議員入伙前，秘書處還要大清潔和清除甲醛，務求新辦公室乾淨整潔空氣好。

整個搬遷過程由11月23日起至12月8日，除了立法會會議日之外，其餘日子包括星期六日都會搬遷。由於搬遷「大陣仗」，秘書處已經為議員助理舉行兩場簡介會，詳解準備工作和注意事項，又幫他們的新辦公室「度位」。

搬遷後仍有下一階段工程

而12月8日搬遷完成後，新辦公大樓仍未完工，承辦商會全速進行三角形區域（共10層）的工程，包括11樓的空中花園、9樓和10樓可一分為四的議員會客室、5樓的大型活動廳，以及秘書處辦公室等。此外，秘書處會盡快將大樓2至3樓的部份同事搬遷至6至8樓，以騰出空間開展擴建工程第二期，包括增設會議室6和公眾教育設施。