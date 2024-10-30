立法會過千萬引入AI謄錄系統　一常見字常寫錯　梁君彥：學習當中

立法會去年與內地人工智能公司科大訊飛合作，引入智慧謄錄系統，在10月復會後使用第二期系統，即時逐字記錄會議，準繩度達93%，又能透過聲紋自動辨認發言的官員及議員。據立法會主席梁君彥透露，首兩期系統，立法會合共向政府申請撥款不多於1,500萬元。



到底花費八位數字的系統準確度如何？立法會今日向傳媒展示系統運作，其中系統多次將「係」寫成「系」，又曾多次在議員發言停頓時，誤以為換人，令「李世榮議員」的名字「老是常出現」。秘書處解釋，議員口音、部份不常見字詞等，系統仍需時間學習，仍然有機會出錯，職員會在後台即時修正，又強調對比以往人手逐字記錄，已經節省很多時間，有信心系統會不斷進步。



梁君彥早前透露，立法會秘書處過去一段時間，向科大訊飛提供立法會成立以來，共約2億5,000萬個中英文字，以及提供予大約100小時的會議錄音及80萬字會議謄本，以訓練翻譯引擎。

系統可準確記錄絕大部份議員發言 惟多次將「係」寫成「系」

該智慧謄錄系統上兩周起啟用，立法會今日向傳媒展示系統運作。據記者觀察，騰錄系統能準確記錄議員的絕大部份發言內容，「啲」、「嘅」、「呢」等口語用字，通通難不到系統。

系統亦能聽出英語字詞，例如「O Camp」、「COVID」，並有自動修正錯誤功能，例如將「資訊」一詞記錄為「自信」時 ，又或議員停頓、無法判斷是否要加逗號時，都能自動在數秒內調整。

不過系統似乎仍有沙石，其中多次將「係」寫成「系」，又曾將「上面」，寫成「上便」。聲紋辨認亦不例外，議員發言停頓或換人發言之時，系統多次誤認換人發言，重複寫出「李世榮議員」，需要秘書處在後台即時更正。

至於部份議員或廣東話不正，或有懶音等，系統又能否認出？梁君彥表示，系統暫時未處理到，會有職員即時更正。他又透露，有口音的選委界議員譚岳衡議員今日曾視察系統，「都戙起手指公讚我哋system好」。他又笑言，李世榮「老是常出現」，或許是「系統好鍾意李世榮」。

梁君彥表示，系統仍在學習當中，有信心會繼續提高準確度。(盧翊銘攝)

梁君彥：系統學習當中 有信心會繼續提高準確度

梁君彥透露，首期及第二期系統，立法會分別向政府申請撥款不多於500萬及不多於1,000萬，現時系統逐字記錄準繩度達93%。至於聲紋認人準確率，秘書長衛碧瑤指已達70%。二人強調，系統正在學習當中，已比最初「叻」了不少，有信心會繼續提高準確度。

秘書處又正計劃向政府申請撥款多1,000萬元，發展第三期系統，提供即時字幕功能，期望明年第三季推出。而第四期項目，計劃發展政策資料庫及智能分析等，供議員及政府官員使用。

被問到系統啟用後秘書處會否精簡人手，梁君彥指無此想法，又強調引入系統，是不希望同事做「揼石仔嘅嘢」，而是做更多可以幫到秘書處運作的專業升值工作。