特朗普當選｜劉兆佳分析環球局勢：美國會加強打壓、以台遏華

美國總統選舉已有結果，共和黨候選人、前總統特朗普勝出，將二次入主白宮。全國港澳研究會顧問劉兆佳今日（7日）再撰文分析對環球局勢影響，預計特朗普在第二屆任期內，對中國的打壓會進一步升級，更會大力「強迫」美國的盟友和夥伴與美國聯手對付中國。他又指，雖然美國不會為了台灣而與中國開戰，但極有可能利用台灣遏制中國，與中國討價還價。



2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在西棕櫚灘上向支持者發表講話，他在當日宣布在2024年總統大選中獲勝。（Reuters）

指美國或將用台灣遏制中國

劉兆佳在《大公報》撰文，預計特朗普再次入主白宮後，美國將重回「孤立主義」（isolationism）的軌道，即照美國自身利益來選擇如何參與國際事務，具體包括減少對其他國家在安全上的承擔、避免參與國外的戰爭、減少與其他國家簽訂盟約或協議、反對多邊主義和不容許其他國家「不公平」對待美國等。

劉兆佳認為，美國要維護全球霸主地位，惟中國最具備力量取而代之，因此美方會集中資源，特別是軍事資源來圍堵中國；進一步打壓中國，更會大力「強迫」美國的盟友和夥伴與美國聯手對付中國。他又指，台灣或被美國作為遏制中國的「棋子」，以及與中國討價還價的籌碼。

劉兆佳。（資料圖片）

美摧毀「國際自由貿易」秩序，反而有利中國？

「關稅」是貫穿特朗普競選之路的關鍵詞。劉兆佳分析，特朗普作為堅定的反全球化政客，上任後必然會對其他與美國有貿易順差的國家開徵或增加關稅，而主要對象肯定是中國。

他料美國不會再參加新的自由貿易協議、不會遵守世界貿易組織的規則、大搞保護主義和單邊主義等，並指上述措施雖損人損己，但在政治上符合「新右翼」的利益。「換句話說，特朗普會一手摧毀美國構建的『國際自由貿易』體系。」

不過，劉兆佳認為，全球各國聯合起來重構一個新的國際秩序，而中國可在其中擔當重要的角色，畢竟「一帶一路」倡議和金磚國家合作機制已經做出了良好的示範作用。他指，美國堅持走「孤立主義」，不排除越來越多西方國家也會為了自身利益和安全，尋求與中國改善關係，從而讓中國獲得提升國際地位、影響力與夥伴的良機。

劉兆佳。（資料圖片）

地緣政治方面，劉兆佳亦預測特朗普會謀求盡快結束俄烏衝突，改善與俄羅斯的關係和削弱俄中合作；至於巴以衝突，以色列因在加沙製造人道災難被國際孤立，特朗普會否仍然支持以色列與伊朗開戰，開罪阿拉伯世界和伊斯蘭世界，仍是未知。劉兆佳說，不排除特朗普會採取行動讓以色列能夠體面結束與鄰國的衝突，防止美國陷入中東戰爭。