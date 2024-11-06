美國大選｜料會對華發動貿易戰　劉兆佳：香港要走艱難新發展道路

特朗普勝出美國總統選舉，連同參議院和眾議院有望取得過半數，特朗普有望全面執政。然而2016年特朗普上台後對華政策並不友善，這次捲土重來，對中國和香港有甚麼影響？



全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，美國肯定會對中國發動貿易戰，對香港亦不會友善，更點名一些領域會遭受遏制，直言「香港對美國沒有反制能力」，「香港要走一條艱難的新發展道路」。



料會對華大加關稅 迫美資撤出中港

「關稅」一詞在特朗普競選之路中不停被提及，劉兆佳接受《香港01》訪問時認為，美國肯定會對中國發動貿易戰，大加關稅，不利香港出入口，更會阻礙香港經濟復甦。此外，劉兆佳亦估計，新政府上台後會鼓勵和迫使美資撤出、減少投資或遠離中國和香港。

今次是特朗普第二度當選美國總統，劉兆佳說，特朗普要維持美國的霸主地位，早在2016年已經把中國定義為「戰略競爭對手」，大力遏制中國的崛起。在他眼中，香港幫助中國的崛起，因此不會對香港友善。劉兆佳認為，特朗普會在科技領域和人員往來方面，對香港加強遏制。

劉兆佳。（資料圖片）

廠商會分析文章：特朗普打貿易戰節奏快

要了解特朗普的策略，或可以從上次由他主導的貿易戰入手。根據中華廠商會2019年5月一份中美貿易戰專題討論文章，當時美國已向中國發動第三輪貿易戰，文章形容連續三次加徵關稅是「極限施壓」，升級節奏快，而且一旦宣布，不足一個星期就生效。而特朗普打貿易戰還有一特別，就是訊息相當混亂，文章認為可能是戰術手段。

這段2019年的文章強調中美貿易衝突只是「冰山一角」，中美正加速步向全方位的對抗與衝突。文章呼籲港商留意四項風險，一是資金周轉風險，二是交易對手信用風險，三是訂單流失風險，四是貿易戰戰擴大的溢外風險，中長期則要開拓多元化市場和分散生產基地。

劉兆佳認為，美國肯定會發動貿易戰。（資料圖片/梁鵬威攝）

香港對美國沒有反制能力

香港是中美貿易的重要港口，若雙方有衝突，香港亦難免受影響。劉兆佳直言，香港對美國沒有反制能力，但強調中央不會容許香港成為中美談判籌碼，若香港受打擊，亦會為香港出頭對美國作出反制。

至於香港有何應對方法，劉兆佳認為香港能夠做的是一方面強化與內地的經貿和金融聯繫，另方面則不斷在非西方世界開拓新發展空間，例如成為「一帶一路」國家的金融、貿易、航運和服務樞紐。

劉兆佳形容，未來香港要走一條艱難的新發展道路。