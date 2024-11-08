發展旅遊熱點工作組首次會議　卓永興開列三個挑選準則

由政務司副司長卓永興擔任組長的「發展旅遊熱點工作組」今日（8日）召開第一次會議。卓永興指，工作組就一些初步建議作出討論，會透過18區民政事務處收集地區有關旅遊熱點的建議，而挑選準則分別為要有新意、有吸引力、具執行性的項目，再匯聚民間力量及資源進行工作，落實「香港無處不旅遊」的目標。他又指，工作組會在六個月內制定推進的項目，及相關的時間表和主要工作。



政務司副司長卓永興今日（十一月八日）主持發展旅遊熱點工作組第一次會議。（政府新聞處）

卓永興表示，香港是一個中西文化薈萃的國際大都會，蘊藏不同特色的旅遊資源包括飲食文化、地區特色、海濱景緻、自然美景、同鄉文化、影視文化、歷史建築等。今日工作組討論了旅遊熱點必須具備的先決條件，例如需要具備香港特色，有潛力吸引本地人和遊客到訪，以及有空間增加交通及配套設施等。工作組亦就一些初步建議作出討論。工作組會透過18區民政事務處收集地區有關旅遊熱點的建議，以挑選合適的發展項目。

落實無處不旅遊 六個月內制定推進的項目

他強調，會集思廣益，吸納18區和社會各方意見，挑選有新意、有吸引力、具執行性的項目，再匯聚民間力量及資源進行工作，落實「香港無處不旅遊」的目標。他續說，工作組會在六個月內制定推進的項目，以及相關的時間表和主要工作。

工作組其他成員包括任副組長的文化體育及旅遊局局長、商務及經濟發展局局長、發展局局長、環境及生態局局長、民政及青年事務局局長、保安局局長、運輸及物流局局長，以及民政事務總署署長、康樂及文化事務署署長和旅遊事務專員。