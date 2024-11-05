發展旅遊熱點工作組周五首次開會　料明年上半年決定重點推進項目

《施政報告》提出成立「發展旅遊熱點工作組」，領導工作組組長的政務司副司長卓永興表示，會在本周五舉行第一次會議，討論工作組的計劃，及考慮有地區發展潛力的項目，計劃在明年上半年決定重點推進項目。



卓永興（前）指「發展旅遊熱點工作組」周五舉行首次會議（廖雁雄攝）

林健鋒認為要設法延續香港不夜城（廖雁雄攝）

林健鋒：要設法延續香港不夜城

行會成員、經民聯立法會議員林健鋒指，世界旅遊觀念有轉變，旅客不單止喜歡玩樂，更喜歡感受文化、風土人情，促當局延續夜經濟。反觀現時星期五、六、日商鋪早收工，希望當局設法延續香港不夜城，看準熱潮精準發展旅遊。

文化體育旅遊局局長楊潤雄表示，旅客要求多元，需要利用不同特色盡力吸引旅客，譬如最近美酒佳餚巡禮都吸引很多旅客。

狄志遠對發展賽馬旅遊有保留（廖雁雄攝）

狄志遠：賽馬旅遊是賭博 對此有保留

新思維立法會議員狄志遠指《施政報告》提出賽馬旅遊，但認為賽馬旅遊是賭博，始終有賭贏有賭輸，對此有保留，認為有可能令人成為病態賭徒，小朋友去馬場，亦可能減低對賭博的警惕性。

楊潤雄指，香港可以舉辦成功賽馬活動，作為旅遊吸引力，目標是旅客，強調要有規矩、合法向旅客做好宣傳，希望與馬會推動吸引外地來的旅客。

陳勇關注熊猫經濟的發展（廖雁雄攝）

楊潤雄：大熊貓陸續與市民見面 可繼續帶動熱潮

民建聯立法會議員陳勇關注熊貓經濟，楊潤雄預計安安、可可在今年底、明年初可以與香港市民見面，現時有命名及繪畫比賽，不同機構利用熊貓熱潮推動產品，相信隨香港出生的2隻熊貓在明年初與大家見面，會繼續帶動熊貓熱潮。

楊潤雄相信大熊貓熱潮可以持續（廖雁雄攝）

葛珮帆促主題公園增低空體驗

另一名民建聯議員葛珮帆指，文件沒有提及發展低空旅遊體驗，反觀內地開始推廣，她在內地曾經體驗無人機升空，認為迪士尼樂園、海洋公園可以增加低空體驗，又指地質公園「嘥咗」，到訪的人太少，皆因旅客不想用一天時間乘船到地質公園。

楊潤雄表示，財政司副司長有工作組正研究低空經濟，文體旅局都是成員之一。