傳中投公司祁斌來港任中聯辦副主任　助提升國際金融中心地位

有報道指，中聯辦將出現高層調整，中國投資有限責任公司（簡稱中投公司）副總經理兼副首席投資官祁斌將空降香港，擔任中聯辦副主任，主管經濟工作。報道更引述消息指，他是最優秀的財金官員之一，反映中央鞏固提升香港國際金融中心地位的決心，預計他本周內到港。



有報道指祁斌將空降中聯辦任副主任（清華校友總會網頁圖片）

引消息指派祁斌來港 反映中央鞏固香港金融中心的決心

英文報道《南華早報》今日（11日）引述不同消息指，祁斌將會接替因盧新寧調任而留下的副主任空缺。報道又指，中投公司是國家主權財富基金，祁斌出身中國證監會，曾在華爾街工作，報道形容今次北京派出其中一名最優秀的財金官員來港，反映中央對鞏固香港作為國際金融中心的決心。

祁斌有豐富財金經驗（清華大學總裁班網頁圖片）

曾在華爾街工作 中證監工作長達十六年

今年56歲的祁斌，畢業於清華大學物理系，1992年赴美留學，分別獲羅切斯特大學生物物理學碩士和芝加哥大學商學院MBA學位。2006年獲清華大學數量經濟學博士學位。祁斌先後任職華爾街金融機構，2000年任中國證監會戰略發展委委員，後任中證監基金監管部副主任、研究中心主任、創新業務監管部主任、國際合作部主任等職,在中證監工作長達16年。

2016年，他加入中投公司擔任副總經理。作爲中投公司執行委員會和投資委員會成員，分管中投公司研究部、投資運營部相關工作。作為全球最大的國家主權財富基金之一，中投公司總資產達1.33萬億美元，淨資產達1.24萬億美元，在香港也成立境外首家分支機構 。

中聯辦目前有四位副主任（中聯辦網頁截圖）

中聯辦其中一名副主任盧新寧今年八月廣西自治區黨委委員、常委。目前中聯辦有四位副主任分別是劉光源、羅永綱、何靖和尹宗華。