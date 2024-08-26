原中聯辦副主任盧新寧將任廣西政府副主席

原中聯辦副主任盧新寧近日調任廣西壯族自治區黨委委員、常委。廣西壯族自治區官網領導欄目周日（25日）更新顯示，盧新寧現任自治區黨委常委、自治區政府黨組成員，位列常務副主席許永錁和副主席許顯輝之間。這意味着她將擔任自治區政府副主席。



廣西壯族自治區官網領導欄目周日（25日）更新顯示，盧新寧現任自治區黨委常委、自治區政府黨組成員，位列常務副主席許永錁和副主席許顯輝之間。這意味着她將擔任自治區政府副主席。（網頁截圖）

盧新寧。（資料圖片）

盧新寧曾任人民日報社副總編輯

據早前報道，57歲的盧新寧畢業於北京大學中文系，1991年加入人民日報社後曾先後擔任教科文部編輯、文化組組長、評論部主任等職務。 盧新寧曾以筆名「任仲平」在《人民日報》發表文章。「任仲平」即是「人民日報重要評論」的諧音簡稱，但凡《人民日報》的重要評論，大多都會使用此筆名。她2014年至2019年間出任人民日報社副總編輯、《人民網》董事長。

盧新寧。（資料圖片）

6月28日，《香港01》舉行8周年慶祝酒會，時任中聯辦副主任盧新寧（左）出席，與《香港01》創辦人于品海（右）在台上合照。（資料圖片）

2019年來港出任中聯辦副主任 與新聞界保持溝通

曾任職《人民日報》及《人民網》重要職務的盧新寧，2019年3月來到香港中聯辦負責文體宣傳範疇，出任中聯辦副主任。

她對上一任副主任是楊健，曾擔任南方報業傳媒集團公司董事長。中聯辦暫時未公布接任安排。

6月28日，《香港01》舉行8周年慶祝酒會，時任中聯辦副主任盧新寧（中）出席，與《香港01》創辦人于品海（左）、《香港01》行政總裁蘇曉婷（右）合照。（資料圖片）

盧新寧（右）會見馬會主席利子厚（中聯辦圖片）