政府財赤｜本年度首七月地價收入約37億　僅及預算案估算一成多

本財政年度截至十月底的七個月裡，招標售出的土地，及涉及私人協約、契約修訂、換地等土地交易的收入截至本年10月底合共約37億元，僅及財政司司長陳茂波預算案中預計的本年度330億元地價收入的一成一。



立法會會議（黃浩謙攝）

何敬康關注政府財政狀況。（盧翊銘攝）

新民黨立法會議員何敬康以書面質詢政府的財政狀況，關注本年度至今地價收入遠低於預期，情況令人擔憂，要求當局交代如何在本財政年度餘下數個月「追落後」。財經事務及庫務局局長許正宇書面回覆指，政府供應土地的總體目標是維持穩定供應讓樓市健康發展。政府會審時度勢，考慮當時實際的情況，包括經濟狀況及市場變化，審慎務實地將土地推出市場。

許又指，政府會按季預先公布下一季的賣地計劃，亦會保留彈性，視乎情況在季度中加推用地。政府會在明年2月公布的2025-26年度財政預算案更新地價收入估算。

財經事務及庫務局局長許正宇強調政府有決心克服公共財政方面的挑戰（黃浩謙攝）

許正宇：有決心克服公共財政方面的挑戰

許重申，政府有決心克服公共財政方面的挑戰，政府在制訂預算案時會檢視收入、開支及財政儲備的水平，同時考慮社會當前和長遠的需要，以擬定相應的措施和財政安排。制定2025-26年度財政預算案的工作即將展開，當局會檢視政府財政的最新情況和預測，並制定措施以期在未來數年恢復收支平衡。

明年提修例應對侵蝕稅基及轉移利潤

此外,政府將由2025年起,根據經濟合作與發展組織就應對侵蝕稅基及轉移利潤的全球最低稅率方案,向年度總收入七億五千萬歐元或以上的大型跨國企業集團,實施15%的全球最低稅率,以及徵收香港最低補足稅。按現時估算,我們預計由2027-28年度起,有關措施每年可為政府帶來約150億元的額外稅收。我們計劃於2025年1月或以前向立法會提交有關條例草案。