熟地供應挫3成、十年新低　美聯：若賣地持續少、長遠供應受影響

房屋局最新公佈一手私人住宅供應於今季錄10.9萬個單位，按季減少3,000個，連升3季後回落。美聯物業分析指，由於近期市場賣地少，熟地供應創自2014年第二季後的十年新低。雖然中短期供應依然充裕，但若賣地少的情況持續，將會對長遠供應帶來影響。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，未來3至4年一手供應按季減少主要來自熟地大減拖累，由於近期市場投地氣氛轉靜，導致賣地少。與此同時，上季接近萬個單位動工，在「出多入少」下，令到熟地單位按季大減6,000伙，跌至第二季僅13,000伙，創自2014年第二季後的十年新低。

雖然未來3至4年一手供應數量仍處高水平，中短期供應依然不少，但若賣地少的情況持續，將會對長遠供應帶來影響，特別是幾年後的落成量料會出現明顯回落。

已批出土地可隨時動工項目的單位數目。

現樓貨尾按季減少2,000伙

除了熟地減少外，現樓貨尾按季亦見回落。該報告指今年第二季現樓貨尾錄19,000伙，按季減少2,000伙。相信因撤辣後發展商加快推售貨尾盤，尤其是現樓貨尾，令到相關數量連升3季後回落。不過，現樓貨尾數量仍然高企，因此發展商仍會維持低價開售策略。

已落成未售(現樓貨尾)單位數目。

上半年落成量僅佔全年目標約32%

落成量方面，第二季私人住宅落成量合共錄2,100伙，較第一季5,000伙大減約58%，而上半年合共錄7,100個單位落成。若與差估署預測全年落成量22,267伙相比，僅佔目標約31.9%，即意味著下半年需要超過15,000個單位落成才能達標。雖然如此，目前仍有約19,000伙現樓貨尾單位，可見短期供應相當充裕。