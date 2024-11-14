澳門明年度預算案續提「派錢」等惠民措施　總開支逾257億元

澳門政府向立法會提交2025年財政年度預算案法案，提出明年繼續實施一系列惠民措施，估計總額 257.82億澳門元，當中包括被稱作「派錢」的現金分享計劃、醫療補貼計劃、住宅單位電費補貼和持續進修發展計劃，估計總開支 85.64億元。



行政長官賀一誠將於下周二（19日）下午3時到澳門立法會，總結2024年財政年度政府工作，及介紹2025年財政年度預算安排。



澳門政府總部（梁鵬威攝）

另外，用作支付免費教育津貼、未受惠免費教育的澳門居民學生的學費津貼、大專學生學習用品津貼、學生書簿津貼、私立教育機構的教學人員津貼及專業發展津貼、敬老金、養老金、殘疾金、殘疾津貼、三類弱勢家庭特別補助及定期援助金的開支總額，估計為 139.4億元。

澳門當局自2008年起推行現金分享計劃。今年7月起也向每名永久居民發放1萬澳門元，非永久居民每人發放6000澳門元，預計74萬8000人受惠，涉及財政開支73億6000萬元。

澳門政府預計明年博彩特別稅收入為840億澳門元（梁鵬威攝）

至於政府收入方面，預計明年財政年度預算收入較今年財政年度最初預算增加百分之十三，主要收入中，博彩特別稅為840億澳門元、所得補充稅逾683億澳門元、資產轉hdnini印花稅約8億澳門元、職業稅約301億澳門元和房屋稅約12億澳門元。開支方面，則預計會較今年增長約7%。

預計明年賭收達2400億澳門元

文件中又指，預計明年度綜合旅遊休閒業的復甦勢頭可延續，赴澳門旅客量繼續上升，但旅遊及消費模式或有改變，綜合各項因素，估計2025年財政年度的博彩毛收入為2400億澳元，是澳門當局明年的主要財政收入基礎。預計明年政府的綜合收入為約1210億澳門元，支出為1133億元，預計政府結餘77億澳門元。