澳門派錢1萬｜賀一誠施政報告續推現金分享　永久性居民有份

澳門行政長官賀一誠今日（15日）發表《2023年財政年度施政報告》，當中公布將延續 2022年惠民措施，包括明年度現金分享將繼續實施，維持向永久性居民每人派發10,000元，非永久性居民則每人 6,000元，澳門政府亦會繼續向永久居民發放600元醫療券。



▼澳門2023年度施政報告主要惠民措施▼



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賀一誠表示，澳門今年受疫情嚴重衝擊，本地主要工商業活動一度暫停，主要經濟指標出現明顯下滑。澳門今年上半年的本地生產總值按年實質下跌24.5%，連續三個季度出現負增長；截至9月本地居民失業率處於5.2%的近年高位。

他強調，當局推出財政金融措施，紓緩經濟下行壓力，紓解民困保障民生，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。而在中央政府和內地省市的大力支持下，澳門經濟正逐步有序恢復：「總體發展形勢趨穩向好，市場氛圍漸見改善，經濟及社會大局保持穩定。」

澳門行政長官賀一誠。（澳門特別行政區政府新聞局截圖）

鼓勵長者就業 免稅額近20萬

賀一誠又公布，明年度敬老金維持9,000元，養老金每月3,740元，將籌設一間長者日間中心，並新增一支家居照顧及支援服務隊，最低維生指數維持4,350元。澳門政府又鼓勵長者就業，65歲以上長者僱員職業稅免稅額為198,000元。持續進修發展計劃維持上限6,000元。

澳門政府又表示，將繼續向家庭經濟困難學生提供學費援助、膳食津貼；學習用品津貼，以及繼續發放非高等教育的書簿津貼，新增延長大專助學金償還期及中止還款的特別措施。

▼澳門2023年施政重點▼



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提出振經濟、擴客源計劃

賀一誠展望明年，指國際局勢仍然複雜多變，世紀疫情影響深遠，全球經濟復甦乏力，發展前景不明朗。主要發達經濟體收緊貨幣政策，將對金融市場及國際資本流動帶來一定的負面影響。他強調，澳門要高度警惕，提升風險意識。

賀又表示，隨着對疫情的有效防控，人員流動限制將逐步放寬，料旅客將逐漸恢復，澳門發展的外部環境有望好轉。另外，他指當局亦正在實施一系列振經濟、擴客源計劃，以旅遊業為核心的主體產業將有序復甦，並帶動相關行業發展。他指2023年特區政府施政總體方向是：「提振經濟，促進多元，紓解民困，防控疫情，穩健發展。」