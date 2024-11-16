秘魯APEC｜香港與秘魯簽署《自由貿易協定》　李家超：具戰略價值

香港與秘魯正式簽訂《自由貿易協定》。正於秘魯利馬出席APEC亞太經合組織會議的特首李家超表示，秘魯是香港在拉丁美洲的重要貿易夥伴，也是國家「 一帶一路」倡議的參與國家之一，今日簽訂的《自貿協定》是現屆政府簽訂的首份自貿協定，對香港和秘魯都具有戰略價值，除了有助香港打入秘魯這個具發展潛力的市場，亦為香港和秘魯的製造商、服務提供者和投資者提供法律保障和更有利條件，創造商機，促進兩地雙邊貿易和投資。



李家超（右一）出席香港與秘魯《自由貿易協定》簽署儀式，並在儀式致辭。（政府新聞處）

李家超：自貿協定是香港和秘魯建立緊密雙邊關係的開始

簽署儀式於11月15日（利馬時間）在秘魯利馬舉行的亞太區經濟合作組織領導人非正式會議期間舉行。

李家超表示，《自貿協定》是香港和秘魯建立更緊密雙邊關係的開始。他指，相信香港在「一國兩制」下的獨特優勢，包括開放而友善的營商環境、奉行簡單及低稅率的稅制、資訊和資金自由流通，以及匯聚高質素而具國際視野的人才等，能夠讓秘魯更好地把握未來的發展機遇。

他又對香港與秘魯已展開另外一份促進和保護投資協定的談判感到鼓舞，深信香港與秘魯將進一步促進雙向投資流動，帶動雙方經濟發展。

商務及經濟發展局局長丘應樺（右）和秘魯外貿和旅遊部長Úrsula Desilú León Chempén（左）簽訂《自貿協定》。（政府新聞處）

丘應樺鼓勵投資者把握《自貿協定》帶來的機遇

在李家超和秘魯總統博魯阿爾特見證下，商務及經濟發展局局長丘應樺和秘魯外貿和旅遊部長Úrsula Desilú León Chempén簽訂《自貿協定》。《自貿協定》涵蓋服務貿易（包括電子商貿）、貨物貿易、投資及其他相關範疇。

丘應樺表示，作為香港與拉丁美洲經濟體簽訂的第二份自貿協定，《自貿協定》會與於2012年簽署的《中國香港與智利自由貿易協定》產生協同效應，向拉丁美洲其他貿易夥伴，更明確地傳達香港準備與他們建立更緊密經濟關係的訊息。

他鼓勵港商及投資者把握《自貿協定》帶來的機遇，在秘魯以及通過秘魯在拉丁美洲市場擴展業務。與此同時，《自貿協定》亦有助更多秘魯企業在香港，以及通過香港在區內特別是粵港澳大灣區，發展他們的業務。

（左起）秘魯外貿和旅遊部長Úrsula Desilú León Chempén、秘魯總統Dina Boluarte、李家超和商務及經濟發展局局長丘應樺在完成簽署後合照。（政府新聞處）

協定生效後港原產貨物逾九成關稅可免

在貨物貿易方面，秘魯承諾佔其約98.3%關稅稅目的香港原產貨物可享免關稅待遇進入秘魯市場，當中91.3%關稅稅目在《自貿協定》生效後即時獲免除，而餘下的7%關稅稅目的關稅將逐步撤銷。出口往秘魯的香港原產貨物將更具競爭力。2023年，秘魯是香港在拉丁美洲的第五大貿易夥伴，雙邊貿易總額達52億港元。

連同與秘魯的《自貿協定》，香港迄今已簽訂9份自貿協定，涉及21個經濟體。隨着香港與秘魯今日簽署《自貿協定》，「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」的資助地域範圍亦即時擴展至涵蓋秘魯（為第40個合資格經濟體），以進一步支援香港企業於當地發展業務。

李家超與馬來西亞、越南、新加坡領導人會面

李家超與馬來西亞總理安華會面。他表示，東盟國家中，馬來西亞是香港第三大貿易夥伴，期望馬來西亞繼續支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。

李家超與越南國家主席梁強會面時指出，香港和越南的雙邊貿易關係密切，在東盟國家中，越南是香港的第二大貿易夥伴，期盼為香港和越南的經濟關係邁向高峰。

李家超其後與新加坡總理兼財政部長黃循財會面，表示，香港與新加坡關係密切，新加坡是香港的第四大貿易夥伴，亦是香港在東盟最大的貿易夥伴，也是在香港設立最多駐港公司的東盟國家。李家超感謝新加坡繼續支持香港爭取早日加入RCEP。