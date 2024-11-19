47人案判刑｜葉劉：反映司法獨立運作　湯家驊：尊重一國兩制精神

民主派初選47人被控串謀顛覆國家政權罪，其中45人罪成，法庭今日判刑，首被告戴耀廷判囚10年，何桂藍判囚7年，鄒家成判囚93月，三人判囚最重，其餘被告判囚約50至80多月不等。行會召集人葉劉淑儀認為，今次案件的判刑比較寬鬆，判決完全符合普通法原則，包括認罪可扣減三分一刑期，認為判刑可對外釋放出本港司法獨立運作的訊息。



另一位行會成員、資深大律師湯家驊指，判決的重點是法庭認為案件屬於「普通法」下的串謀案，《香港國安法》的量刑條文及內地判刑案例不是完全適用，認為是尊重和符合「一國兩制」精神的處理方法。



葉劉淑儀認為47人案判決釋出本港司法獨立的訊息（何夏怡攝）

葉劉淑儀說，判刑完全符合《普通法》原則且較寬鬆，即認罪可扣減三分之一刑期，最高判囚10年，其他積極參與者被判4年2個月至7年9個月。她亦認為此次判決對外釋放信息，體現香港司法完全獨立。

對於有意見認為部分被告的刑期較短，憂慮會對社會有危害，葉劉淑儀表示，2020年底《香港國安法》生效起，「47人案」的被告即被檢控，且已被扣押近4年，根據今年3月生效的《維護國家安全條例》，國家安全類罪犯日後不會因行為良好而獲減刑，總體來說案中被告被扣押時間相當長，希望他們出獄後真心悔改，日後可重返社會。

湯家驊（黃浩謙攝）

湯家驊：判決重點是法庭認為案件屬普通法下串謀案

另一位行會成員、資深大律師湯家驊指，判決的重點是法庭認為案件屬於「普通法」下的串謀案，《香港國安法》的量刑條文及內地判刑案例不是完全適用，認為是尊重和符合「一國兩制」精神的處理方法。

至於被指是「首要份子」的戴耀庭被判監10年，他認為判刑不算太重，是預期之內；至於其他參與者的刑期約4至7年，與很多社運人士的刑期相比，亦不算太重。

4名組織者囚6年1月至10年

14名經審訊被裁定罪成被告囚6年半至7年9個月

14名因審訊被裁定罪成被告，因未有認罪刑罰扣減判刑亦相對較重。

+ 9

最遲認罪的兩名被告囚5年2月及5年7月

民主黨及公民黨認罪的6被告囚4年2月至5年1月

黃之鋒等10人囚4年3月至4年11月

+ 5

岑子杰毛孟靜等9人囚4年2月至4年5月