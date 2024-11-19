47人案｜鄧炳強：判刑反映罪行嚴重性　研考慮是否就個別刑期上訴

民主派47人被控《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪，31名認罪、及14名經審訊被裁定罪成被告，今早（19日）判刑，戴耀廷判囚10年，何桂藍判囚7年，鄒家成判囚7年9個月。保安局局長鄧炳強下午在政府總部見記者，指判刑整體上反映罪行嚴重性，亦顯示危害國家安全罪行須予以嚴懲，又形容有關的「重判」向社會表達出訊息，對危害國家安全的行為，當局不會姑息，亦會就個別刑期詳細研究判詞，考慮是否作出上訴。



保安局局長鄧炳強11月19日下午在政府總部見記者，指判刑整體上反映罪行嚴重性，會在詳細研究判詞後，就個別刑期考慮是否上訴。

保安局長鄧炳強指，判刑已反映罪行嚴重性，又形容「有關重判」反映絕不姑息危害國安行為，當局會就個別刑期詳細研究判詞，考慮是否作出上訴。

鄧炳強引述早前法庭裁決，指所謂「35+」計劃的終極目的是破壞、摧毀及推翻基本法及一國兩制方針確立的香港特區政治制度及架構，形容他們是煽惑他人反對政府。

鄧炳強指被定罪者為達個人政治目的 不理香港市民死活

鄧又指，被定罪者為達個人政治目的，不理香港市民死活，劫持民主自由旗號，誤導市民「35+」是合法，實質上是為自己政治前途鋪路。

鄧續道，國安風險仍然存在，外部勢力持續對中國內政張牙舞爪，屢屢找機會及藉口攻擊香港，從而攻擊國家。他又說，仍有少數分子死心不息，透過潛而默化的軟對抗方式，鼓吹暴力，煽動對國家及特區政府的憎恨和不滿。他指潛徒者亦不停抹黑，繼續請求外國政客針對中央及特區政府，並稱2019年後形成了本土恐怖主義，舉例指屠龍案等顯示了激進分子地下化和隱敝化的趨勢。

▼11月19日 民主派初選47人案判刑▼



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鄧炳強稱只要有充分證據就會拘捕及檢控：無論過了多久

被問到案件涉及部份人士沒有被起訴，判刑是否反映案件已可完結。鄧炳強表示，國家安全與其他案件一樣，只要當局有充分證據就會作出拘捕及檢控。他重申，除非案件有時限性，否則無論過了多久、涉及的人士是甚麼背景，當局何時有證據就會拘捕和檢控。

對於英國外相林德偉（David Lammy，又譯拉米）早前有關釋放黎智英的言論，鄧炳強說，當局是根據法例作出檢控，全部是基於事實，相關法例在外國亦有，對於有些外國人士基於政治原因胡亂批評，當局感到遺憾及不認同。他又說由於案件仍在審訊階段，他不適宜講太多。