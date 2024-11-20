香港時裝薈　陳祖恒「親身上陣」展示本地設計工裝｜政壇諸事町

首屆「香港時裝薈」今天（20日）展開，生產力促進局主席、經民聯議員陳祖恒更在立法會辦「時裝展」，親自上陣充當「模特兒」展示由本地新晉設計師設計、曾登上巴黎時裝周的工裝，大讚設計應用高科技元素及智能面料。



陳祖恒（廖雁雄攝）

本身是紡織及製衣界的議會代表的陳祖恒逐一介紹該工裝的賣點，包括應用高科技元素及智能面料，突出多功能口袋、可調節部件、「耐磨、耐用、速乾」的特點等等。他大讚：「不只是一件工作服，功能性和美感兼備，有未來感及科技感，設計師Max Tsang就是香港知專設計學院的畢業生。」認為作品別出心裁，又指設計曾登上巴黎時裝周，反映業界人才輩出。

本港設計師Max Tsang的工裝曾登上巴黎時裝周（陳祖恒提供）

本港設計師Max Tsang的工裝曾登上巴黎時裝周（陳祖恒提供）

「香港時裝薈」11月20日至12月4日舉行，有九大重點活動，重頭戲是11月28日舉行的Vogue Loves HK Fashion Celebration Campaign，有不少海外本地紅星、名人及業界人士將來港參與，他相信屆時可為香港「拼經濟」，帶來更多財氣及人氣。活動還包括上海灘30周年展覽、《Couture Reverie》高級訂製服裝展覽等，均歡迎公眾參與。

作為「香港時裝薈」活動之一、知專學院主辦的「引領工裝美學」活動今天開幕，包括展覽、市集及工作坊等環節。

他希望政府支持，為「時裝薈」注入盛事化及國際化元素，例如不拘季度舉辦時裝盛事、在焦點月份舉辦結合電商、消費元素等活動，做有香港特色的時裝周。