11月「香港時裝薈」有韓星參與　陳祖恒冀將來結合「雙十一」促銷

新一份施政報告提出將「香港時裝設計周」發展為年度盛事，令香港成為亞洲時裝設計中心。首屆「香港時裝薈」11月20日至12月4日舉行，生產力促進局主席、經民聯紡織及製衣界立法會議員陳祖恒透露將有國際級韓星參與，期望政府放寬場地限制，容許在中環大街、特色古蹟舉行時裝騷。展望未來，他建議結合「雙十一」促銷、直播帶貨等，促進零售業發展。



陳祖恒穿著Amazing cut季軍Jackson Wong設計的西裝褸見記者，稱希望支持本地設計師。（何夏怡攝）

首屆「香港時裝薈」有國際級韓星參與

首屆「香港時裝薈」11月20日至12月4日在香港多個地點舉行，陳祖恒指，「時裝薈」的最大亮點是首度在港舉辦「Vogue Loves HK Fashion Celebration Campaign」，活動將於11月28日在西九藝術公園舉行，有國際人氣韓星等名人來港參與，惟未能透露人選，而11月初國際品牌Chanel會在香港知專設計學院舉行時裝騷，為「時裝薈」打響頭炮。

陳祖恒稱時裝周不能照搬外國經驗，香港應發揮好作為連繫國內、國際及中西文化薈萃的優勢，匯聚亞洲的時裝、時尚、文化、創意，「殺出屬於香港的特色之路」。（何夏怡攝）

時裝周不能照搬外國經驗

米蘭、紐約、巴黎的時裝周國際知名，香港應如何建立自己的時裝周？陳祖恒坦言不會照搬外國經驗，香港作為條件優厚的國際城市，應發揮好作為連繫國內、國際及中西文化薈萃的優勢，匯聚亞洲的時裝、時尚、文化、創意，「殺出屬於香港的特色之路」。

2024年9月，陳祖恒到法國巴黎推廣「香港時裝薈」。（陳祖恒提供）

陳祖恒稱，今次「時裝薈」是一場國際級時裝業界盛會，不僅對外展示香港作為國際城市的獨有文化、創意和活力，也呼應香港推動盛事經濟，料將吸引大量外地業界人士、買手、名人、遊客等來訪，「以時裝盛事為香港『振經濟、賺財氣、旺人氣』」。

10月28日陳祖恒與傳媒茶聚大談對時裝周看法。（何夏怡攝）

倡放寬場地限制 中環大街、古蹟行時裝騷

「打造香港成為『亞洲時裝設計中心』」寫入今年《施政報告》，政府亦打算將時裝周發展為年度盛事，陳祖恒形容「為業界注入好大信心」，建議政府加強跨部門協作，放寬明年時裝周的場地限制，如在中環大街、大型空置土地、特色古蹟等場景，舉行時裝活動及時裝騷，提升吸引力。

2024年10月，陳祖恒代表香港設計中心與上海服裝設計協會正式簽訂合作備忘錄。（陳祖恒提供）

陳祖恒希望業界加強與零售業的合作，結合「雙十一」及直播帶貨新銷售手法，建立具規模的平台；或與電商平台合作，讓海內外的時裝品牌透過電商售賣產品。陳祖恒透露，本月與上海時裝設計協會簽約備忘錄，下月聯同業界代表團赴新加坡出席國際會議，「希望匯聚東盟、內地、香港三地業界，一齊推動亞洲時尚產業發展」。