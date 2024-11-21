解放軍海軍「三一」艦編隊訪港　李家超：體現國家關愛、支持香港

中國人民解放軍海軍「三一」艦編隊訪港歡迎儀式今日（21日）在昂船洲軍營舉行。行政長官李家超出席並致辭，解放軍南部戰區副司令員魏文徽、中聯辦主任鄭雁雄、駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春、駐港部隊司令員彭京堂、政治委員賴如鑫等出席活動。李家超在社交媒體發文指，「三一」艦編隊在國慶七十五周年訪港別具意義，體現國家對香港特區的關愛和支持。



中國人民解放軍海軍「三一」艦編隊訪港歡迎儀式今日（21日）在昂船洲軍營舉行。（中聯辦）

解放軍海軍表示，上午7時20分編隊進入特區區界，消防船為編隊行水門禮。10時許，海南艦在招商局碼頭停泊，長沙艦停靠昂船洲碼頭，官兵在甲板上列隊向歡迎人群揮手致意。特區政府歡迎儀式結束後，主禮嘉賓參觀長沙艦，艦員介紹艦艇主要職能、武器裝備以及完成任務的情況。

經中央軍委批准，根據年度工作計劃，由海軍海南艦和長沙艦組成的編隊今日（21日）至下周一（25日）訪問香港，期間向港澳同胞組織一系列開放活動。

中國人民解放軍海軍「三一」艦編隊訪港歡迎儀式今日（21日）在昂船洲軍營舉行。（李家超Facebook）

李家超：「三一」艦編隊訪港別具意義

李家超隨後在社交媒體刊文指，熱烈歡迎中國人民解放軍海軍「三一」艦編隊訪港。他分別介紹「三一」艦編隊的海南艦和長沙艦，前者是國家第一艘兩棲攻擊艦，後者是國家自主研製的導彈驅逐艦，這個型號的驅逐艦被譽為航母編隊的「帶刀護衛」、「中華神盾」。

李家超認為，「三一」艦編隊在國慶七十五周年訪港別具意義，不但體現國家對香港特區的關愛和支持，更讓市民藉此機會親身體驗和了解國家多年來在國防和軍隊現代化建設取得的重大成就，以及國家人民解放軍的風采面貌。他相信編隊的訪港活動，將讓香港社會更了解海軍建設和發展的成就，增強市民，尤其是年輕一代對國家的認同感和民族自豪感，培育主人翁意識。