解放軍海南艦和長沙艦編隊訪港5天　有內地客專程由珠海來港觀賞

由解放軍海軍兩棲攻擊艦「海南艦」及導彈驅逐艦「長沙艦」組成的編隊，今日起（21日）至下周一（25日）訪港五日。早上七時許，「海南艦」及「長沙艦」編隊在解放軍領航艦領航下，駛到香港以南水域，通過東博寮海峽，現場有消防船噴水歡迎。



由海軍「海南艦」和「長沙艦」組成的編隊，今日（21日）早上七點許在解放軍領航艦領航下，駛到香港以南水域，通過東博寮海峽。(廖雁雄攝)

早上七時許，「海南艦」及「長沙艦」編隊在解放軍領航艦領航下，駛到香港以南水域兩艘消防船期間射水柱，形成水拱門迎接。兩艘軍艦將向港澳同胞組織一系列開放活動，包括舉辦甲板招待會、艦艇開放參觀、國防知識講座、文化交流等活動，將有超過1萬人次登艦參觀。

國防部消息，經中央軍委批准，根據年度工作計劃，11月21日至25日，由海軍海南艦和長沙艦組成的編隊將訪問香港，期間面向香港和澳門同胞組織一系列開放活動。

活動旨在展示新時代國防和軍隊建設成就，展示中國人民解放軍維護國家主權安全的堅定決心和強大能力。

海南艦。（中國軍網）

舷號31的海南艦是中國海軍首艘兩棲攻擊艦，於2019年9月25日下水，2021年4月23日入列。據了解，海南艦既有能自主防禦反擊的導彈、近防炮等多種火力系統，還有能搭載多型艦載直升機的直通甲板，以及裝載多型坦裝和氣墊登陸艇的內部塢艙。

長沙艦。（中國軍網）

舷號173的長沙艦，是中國海軍第二艘052D型導彈驅逐艦，於2012年12月19日下水，2015年8月12日入列，現服役於南海艦隊驅逐艦第九支隊。長沙艦可單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、潛艇，具有較強的區域防空和對海作戰能力。

「海南艦」及「長沙艦」組成的編隊今（21日）抵港，期間兩艘消防船射水柱，形成水拱門迎接。

其中海南艦停泊在西環招商局碼頭旁，有內地軍事愛好者特意來港觀賞，帶備長攝鏡，另有零星市民在海旁停留觀望。

來自雲南的高先生是軍事愛好者，他表示，日前剛參觀完珠海航展，在小紅書突然看到兩艦進港的消息，特意請假來港。他指昨晚經港珠澳大橋來港，在酒店住了一晚，今早8時來到招商港碼頭，還下著大雨。

他指海南艦算是「輕型航母」，之前只在電視上看過，而且是第一次如此近距離看軍艦，感覺艘艦比想像中大。他稱內地不會這樣開放觀賞，形容機會難得，心情激動。

來自雲南的高先生是軍事愛好者，稱近距離觀看軍艦，機會難得。（吳綽詩攝）

在港定居兩年的上海夫婦到碼頭看軍艦。吳女士表示住在附近，今早從窗外看見海南艦，馬上與陸先生到碼頭觀看。她說感到震撼，又形容似「小朋友見到好玩的玩具」般開心，稱是第一次見到這麼大的船。陸先生指，在內地不會看到這種軍艦，「要跑到海南號的軍港才能看到。」

居港上海人吳女士表示，今早從窗外看見海南艦，形容似「小朋友見到好玩的玩具」般開心。（吳綽詩攝）

「海南艦」及「長沙艦」訪港五日，將向港澳同胞組織一系列開放活動，包括舉辦甲板招待會、艦艇開放參觀、國防知識講座、文化交流等，將有超過一萬人次登艦參觀。

服役近十年的「長沙艦」，是解放軍海軍第二艘052D型導彈驅逐艦，可單獨或協同海軍其他兵力，攻擊水面艦艇、潛艇，被外界稱為「帶刀侍衛」。而「海南艦」是中國自主研製的首艘兩棲攻擊艦，其直通甲板可令7架艦載直升機同時出動，並搭載裝甲車、多型坦克、氣墊艇等兩棲作戰裝備，被譽為「攻台利器」。