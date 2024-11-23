立法會大樓新辦公室交吉　所有議員「回歸」　梁君彥：更上一層樓

立法會大樓9至14樓辦公室擴建工程完成，今日（23日）舉行辦公室搬遷啟動儀式。立法會主席梁君彥指意義重大，議員在未來兩周陸續搬入新辦公室，本身在中信大廈工作的議員「回歸」立法會大樓，望大家「同一屋簷下、更上一層樓」。多名議員出席今日啟動儀式，現場有切金豬儀式，立法會前秘書長、現中大副校長陳維安亦有到場。



立法會大樓9至14樓辦公室擴建工程完成，今日（23日）舉行辦公室搬遷啟動儀式。立法會主席梁君彥指意義重大。（馮子健攝）

中信臨時辦公室設施較立法會差 梁君彥感謝議員諒解及忍耐

梁君彥致辭時表示，擴建工程較預計中早數個月完成，有賴各單位人員團結合作，政府團隊幫助很大。他表示，立法會約一半議員的辦公室本身在中信大廈，開會時需要「兩邊走、兩頭騰」不太方便，加上中信大廈的辦公室是臨時性質，環境設施都較立法會大樓差，感謝該批議員諒解及忍耐。

多名議員出席今日啟動儀式，現場有切金豬儀式，立法會前秘書長、現中大副校長陳維安亦有到場。（馮子健攝）

他又指，立法會大樓在工程期間，有噪音、漏水等問題對議員造成困擾，但已成過去，現時苦盡甘來，感謝秘書處、政府、承辦商合作，在不妨礙立法會運作下，安全、穩妥加快進度提早交付新辦公室，又稱不租用中心大廈都為政府「慳錢」，現時立法會大樓新辦公室外牆、防水、裝修都要「執漏」，會積極跟進。

整體擴建工程明年10月前結束

此外，梁君彥指立法會大樓11樓的空中花園、立法會秘書處等預料明年3月完成，整體的擴建工程預料明年10月前結束。他祝議員順利入伙、大吉大利，一齊做好立法會工作，做實事、做成事。