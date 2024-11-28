國際檢察官會議｜李家超向檢察官致敬：堅持公平、法治　追求正義

第11屆國際檢察官聯合會亞洲及太平洋地區會議開幕禮今日（28日）舉行，行政長官李家超致辭時指，為香港擁有優秀的檢察官自豪，並指香港重視網絡基礎設施安全，未來有信心透過和其他司法管轄區合作，聯手打擊科技罪案。律政司司長林定國則指，科技日新月異，騙子利用新技術犯罪，加大識別難度，因此加強國際合作十分重要。



行政長官李家超出席活動時指，為香港擁有優秀的檢察官而自豪，香港重視網絡基礎設施安全，未來有信心透過和其他司法管轄區合作，聯手打擊科技罪案。（直播截圖）

李家超致辭時向檢察官致敬，指他們在追求正義時堅持公平、公正及法治原則，無懼挑戰，致力保障公眾利益。他強調為香港擁有優秀檢察官而自豪，香港會繼續追求最高的檢控標準。

李家超說，在科技日新月異的時代，作為國際金融中心的香港，顯現更多有關加密貨幣、虛擬資產及科技罪案，不過香港重視網絡基礎設施的安全，亦是國家唯一實行普通法制度的城市，擁有豐富的法律人才資源，會同其他司法管轄區合作打擊科技罪案。

律政司司長林定國說，現時科技進步迅速，人們嚴重依賴科技，使得犯罪分子逐漸利用新技術犯罪，為檢察官識別罪犯帶來挑戰，故加強國際合作打擊科技犯罪十分重要。（直播截圖）

林定國：國際重視合作打擊科技犯罪

律政司司長林定國則指，今次會議將討論如何改善打擊科技犯罪的國際合作，以及提升合作效率。他指會議規模大，有25個司法管轄區約100名人員與會吸引包括中東、北美、南美的法律人員參與，反映世界各國重視加強打擊科技犯罪的國際合作。

他續說，現時科技進步迅速，人們嚴重依賴科技，使得犯罪分子逐漸利用新技術犯罪，為檢察官識別罪犯帶來挑戰，故加強國際合作打擊科技犯罪十分重要。