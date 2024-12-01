岑浩輝新班子｜司長柯嵐曾任崔世安特首辦主任　身兼政協根正苗紅

下屆澳門政府新班子今日（1日）公開亮相，10名主要官員當中有5人是新面孔，社會文化司司長由歐陽瑜換成柯嵐。柯嵐是澳區全國政協委員，曾任崔世安特首辦主任，亦是新華社澳門分社顧問柯正平的後人，其出身被稱為「根正苗紅」，更被譽為明日之星。候任特首岑浩輝讚揚柯嵐經驗豐富，相信可配合各部門共同施政。



12月1日，澳門候任行政長官岑浩輝率領候任主要官員和檢察長，在政府總部舉行記者會，圖為社會文化司司長柯嵐。（澳門新聞局）

柯嵐感謝中央和岑浩輝高度信任

岑浩輝今天率下屆澳門政府新班子見記者，其中候任社會文化司司長柯嵐表示榮幸獲中央任命，感謝岑浩輝和中央對她高度信任，並感到責任非常重大。她說自己在政府工作近25年，相信對日後的工作很有幫助，將以最大誠意接觸各界回應訴求。

柯嵐是澳區全國政協委員。（人民網）

柯嵐曾任崔世安特首辦主任 背景「根正苗紅」

現年50歲的柯嵐是廣東出生，先後取得暨南大學國際金融經濟學士學位，瑞士美國商業管理學院國際工商管理碩士學位。崔世安上場做特首10年，柯嵐由行政長官辦公室顧問兼行政會秘書長，做到行政長官辦公室主任兼行政會秘書長。

柯嵐被稱為「根正苗紅」，除了本身是澳區全國政協委員，她亦是鏡湖醫院前院長柯麟的孫女，而柯麟的胞弟柯正平是新華社澳門分社顧問。

柯正平是澳門首間中資機構、澳門最大石油產品供應商南光公司的創辦人。他曾任全國人大常委會外事委員會副主任、澳門基本法起草委員會委員，2005年逝世時獲胡錦濤、江澤民、吳邦國、溫家寶致慰問和哀悼。

12月1日，澳門候任行政長官岑浩輝率領候任主要官員和檢察長，在政府總部舉行記者會，圖為社會文化司司長柯嵐。（澳廣視）

加強學生認識澳門在國家發展歷程的工作

柯嵐今天見記者時表示，社會文化司站在服務民生第一線，承擔建造幸福澳門重要工作。面對老齡化數字愈趨嚴重，她認為要有新思維及科技手段，加強數字化賦能，調整家居養老設備。同時社工部門應該加強與社團合作或提供直接幫助，並與文化及體育部門發揮相應作用，利用運動、文化學習等輔助手段，照顧長者和青少年的身心健康。

12月1日，澳門候任行政長官岑浩輝率領候任主要官員和檢察長，在政府總部舉行記者會。（澳廣視）

對於澳門未來如何擦亮金名片，柯嵐表示中央將澳門定位為「一中心、一平台、一基地」，即世界旅遊休閒中心、中葡商貿合作服務平台及文化交流合作基地建設。當中，柯嵐認為「一基地」是社會文化司相當重要核心工作，包含愛國主義教育，未來將加強學生認識澳門在國家發展歷程中的工作，發揮好澳門中西文化交匯獨特優勢，增強城市文化內涵。