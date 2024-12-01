岑浩輝換走財政司長盼旅遊業突破　將約李家超合作惟金融難敵香港

下屆澳門政府新班子出爐，10名主要官員當中有5人是新面孔，現任澳門經濟財政司司長李偉農無連任，下屆由經濟及科技發展局局長戴建業頂上。候任行政長官岑浩輝今日（1日）率新班子亮相時解釋戴建業經驗豐富，希望他上任後帶領旅遊業尋求突破。他又說就職後將約香港特首李家超見面商討合作，惟兩地發展定位不同，金融方面澳門不敵香港，冀雙方在旅遊文化上可互補優勢。



12月1日，澳門候任行政長官岑浩輝率領候任主要官員和檢察長，在政府總部舉行記者會。（澳廣視）

12月1日，澳門候任行政長官岑浩輝率領候任主要官員和檢察長，在政府總部舉行記者會。（澳門新聞局）

經濟財政司長換人 岑浩輝：冀為旅遊業「尋求突破」

岑浩輝競選時反覆提及澳門要「經濟適度多元發展」，扭轉過度依賴博彩業發展經濟的局面。岑浩輝今日率領下屆政府新班子見記者時，被問到經濟財政司和社會文化司都有新面孔，是否意味著大力改革旅遊業。

12月1日，澳門候任行政長官岑浩輝率領候任主要官員和檢察長，在政府總部舉行記者會，圖為經濟財政司司長戴建業。（澳門新聞局）

岑浩輝回應說澳門發展基礎行之有效，將充分發掘「一中心、一平台、一基地」的作用，即世界旅遊休閒中心、中葡商貿合作服務平台及文化交流合作基地建設，形容對推進經濟適度多元發展很重要，因此經濟財政司的重要性「不言而喻」。他相信新司長戴建業的經驗豐富，能應對澳門面臨的特殊環境，帶領旅遊業尋求突破。

12月1日，澳門候任行政長官岑浩輝率領候任主要官員和檢察長，在政府總部舉行記者會，圖為社會文化司司長柯嵐。（澳門新聞局）

岑浩輝又解釋社會文化司司長換人，是因為社會民生牽涉各個階層，新任司長柯嵐經驗豐富，相信可配合各部門共同施政。

12月1日，澳門候任行政長官岑浩輝率領候任主要官員和檢察長，在政府總部舉行記者會。（澳門新聞局）

就職後將約李家超商討合作 惟金融難敵香港

香港在發展旅遊業上著墨較重，岑浩輝被問到澳門與香港在發展旅遊業的關係，是競爭還是合作，岑浩輝認為，港澳同享「一國兩制」制度優勢，雖然發展定位不同，以金融為例，「香港喺金融方面好強，係我哋澳門唔能夠比嘅」。

12月1日，澳門候任行政長官岑浩輝率領候任主要官員和檢察長，在政府總部舉行記者會。（澳門新聞局）

但他指，港澳在旅遊文化方面互補性強，例如中西文化方面，港澳潛力很大且可優勢互補。他預告就職後會與特首李家超會面，研究如何促進發展，為融入國家發展大局各自發揮優勢、尋找機遇。

12月1日，澳門候任行政長官岑浩輝率領候任主要官員和檢察長，在政府總部舉行記者會。（澳門新聞局）

終院院長辦公室副主任陳格 出任特首辦主任

岑浩輝又說新一屆政府主要官員將帶領政府秉持奮發同行，持正革新的施政理念，落實廣大市民更關心、更關注的工作，並會採取務實有效舉措解決特區發展中存在的深層次矛盾和問題。他又透露終審法院院長辦公室副主任陳格，將出任行政長官辦公室主任。

12月1日，澳門候任行政長官岑浩輝率領候任主要官員和檢察長，在政府總部舉行記者會，圖為行政法務司司長張永春。（澳門新聞局）

張永春：查找過往工作的不足

將過渡至下屆政府的候任行政法務司司長張永春表示，會認真聽取市民的意見，查找過往工作的不足，做好行政法務工作，並透過法律完善部門職能過於分散的問題，將調整部門職能，盡量歸一有序地應對涉及跨部門工作的社會問題。