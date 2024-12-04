男議員再收到攬裸女「床照」　警告「流出」後果自負｜政壇諸事町

多名立法會議員相隔一周，再在電郵收到與另一名裸女的「床照」，手法相若，附上一張疑用AI人工智能換臉的片段截圖後，揚言如果不及時解決會曝光，警告「後果自負」。據了解，保安局收到多名議員通報，接獲詐騙勒索電郵，已轉交警方跟進。



其中一名再遭遇詐騙勒索的工聯會鄧家彪直斥歹徒呃人之心不死，「老婆得啖笑。已經大家都知係假，咁猖狂冇人墮入陷阱，依然呃人試探」，希望特區政府盡快執法，以免公眾以為事件「熱炒」之下都制止不到，損害市民對執法者的信心。



多名議員近日再收到詐騙勒索電郵。（香港01相片）

多名男議員本周再收到攬裸女「床照」

多名男議員近日再收到詐騙勒索電郵，附上一張合成影片截圖，騙徒將議員的樣貌，配到一張被裸女攬著的床照，旁邊有一隻USB。

工聯會鄧家彪近日再收到詐騙勒索電郵。（香港01相片）

電郵提到，如果不及時解決，便會將影片和所有資料交給「委托人」曝光，警告一旦片段發布到網上，「對你的影響是巨大的，之後不是我所能控制」，提醒如不希望事件影響家庭及事業，便馬上聯絡+852字頭的香港電話號碼Whatsapp處理，「過時不候，後果自負！」

保安局再接多名議員通報

據了解，保安局收到多名議員通報，接獲詐騙勒索電郵，已轉交警方跟進。

收到疑似詐騙電郵的工聯會立法會議員鄧家彪已將事件通報保安局。（資料圖片/盧翊銘攝）

鄧家彪：歹徒呃人之心不死 大家都知係假得啖笑

鄧家彪接受《香港01》訪問時表示，今次「床照」很明顯都是群發，澳門政界也收到類似照片，同時證明「歹徒呃人之心不死」，笑言「得啖笑啦，已經大家都知係假，咁猖狂冇人墮入陷阱，依然呃人試探，而且唔係普通釣魚。老婆得啖笑。」

真係太離譜，希望警方重視。電郵感覺似內地，係「CN」，希望香港警方同內地執法部門合作，將可能涉及內地嘅罪犯處罰。 鄧家彪

鄧家彪希望特區政府做好執法工作，否則讓人認為「炒到咁熱，都制止唔到，損害咗市民信心」。（資料圖片/夏家朗攝）

他希望特區政府做好執法工作，否則讓人認為「炒到咁熱，都制止唔到，損害咗市民信心」，又質疑今次並非普通「釣魚」詐騙，而是曾花心機搜尋議員電郵，再Key圖。他提醒市民小心，此類詐騙可能很普遍，不過慶幸並非只有自己收到「床照」，不見有很強烈的針對性詐騙。

《香港01》收到其中一幅騙徒附上的合成截圖，左上角有百度集團旗下愛奇藝標誌，疑用AI將議員的樣貌配到與裸女的床上片段中。圖中男士經打格處理。（香港01圖片）

上周議員亦收到與裸女「合照」 警告「嚴重違紀」

上周起，多名議員先後收到一式一樣的疑似詐騙電郵，手法與今次相若，但合成圖不同。當時除了標題直指議員「嚴重違紀」，合成截圖是與另一名裸女的合照。內文聲稱自己是私家偵探，受人所托調查發現議員有違規問題，表明想「求財」，才確保片段不外流。

有澳門立法會議員收到電郵，打開發現片段中攬着裸女的男子，樣貌與自己一樣，料是AI人工智能換臉。（澳門立法會議員提供圖片）

澳門議員同收勒索「床照」 保安司長：身體不是你

針對目標不只是香港的立法會議員，澳門的立法會議員近日都收到「床照」。議員梁鴻細更在立法會上表示多名議員收到「床照」電郵，寄件者同樣恐嚇議員如不及時解決，會將視頻和所有資料移交給委託人曝光，問保安司司長黃少澤如何處理。

黃少澤指，數日前已接到相關個案通知，「但放心，身體不是你的，當局會全力偵查跟進。」他續說，換臉圖並非新型犯罪，但換臉視頻則是新手法，坦言偵查有難度，要靠更多宣傳讓社會知悉是勒索騙局。