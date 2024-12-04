國家憲法日｜鄭雁雄：決不能一廂情願做好人、堅持維護法治精神

今日（4日）是國家憲法日十周年，特區政府與中聯辦合辦座談會，探討憲法與進一步深化改革之間的關係。中聯辦主任鄭雁雄致辭時指，香港發展外部環境有不利因素，但中央支持及特區引領下，香港迎來全力拼經濟謀發展最好時期。他表示推動「一國兩制」，必須把握好安全與發展、法治與改革的辯證關係，香港由亂到治到決不能好了傷疤忘了痛，也決不能一廂情願做好人，甚麼時候都要堅持法治精神維護高水平安全、創新精神維護高質量發展，要堅定維護國家安全。



鄭雁雄指要做好法治建設，不能一廂願做好人（政府新聞處直播截圖）

鄭雁雄：憲法為深化改革提供根本法治保障

鄭雁雄致辭時表示，今年是憲法公佈70周年，特區連續8年舉辦憲法日座談會。他指出，改革及法治是鳥之兩翼車之兩輪，他分享三點看法。

第一，憲法為深化改革提供根本法治保障。他表示，憲法有最高法律權威及效力，1993年通過憲法第三條修正案，將堅持改革開放寫入憲法序言。他表示中央推動全面深化改革、依法治國，三中全會強調法治軌道上全面深化改革，要維護憲法權威及尊嚴，要確保改革始終在法治軌道上進行。

第二，全面深化改革為憲法注入動力。他表示憲法保持連續性、穩定性、權威性，作出新規范，推動憲法實際創新，取得新成效、新經驗。他指三中全會為深化法治領域改革作出部署，強調維護憲法權威，健全保障憲法實施體系。

第三，依法治精神、創新精神推動香港高質量發展。他表示香港發展外部環境有不利因素，但中央支持及特區引領下，社會大局保持穩定，經濟發展有變化，香港迎來全力拼經濟謀發展最好時期。他表示推動「一國兩制」，必須把握好安全與發展、法治與改革的辯證關係，香港由亂到治到決不能好了傷疤忘了疼，也決不能一廂情願做好人，甚麼時候都要堅持法治精神維護高水平安全、創新精神維護高質量發展，要堅定維護國家安全，香港的改革創新才有底氣，不斷健全完善特區法律體系，法治才能與時並進、發展才能充滿活力。

李家超呼籲大家主動參與改革（政府新聞處直播截圖）

李家超：全面深化改革及法治要雙輪推動

特首李家超致辭時表示，憲法是國家根本大法，是治國安邦總章程，是國家意志最高表現形式。他表示，首先，憲法是國家根本制度，為各行業提供堅實的法律依據，憲法原則及精神確保改革路向走穩。

第二，全面深化改革及法治要雙輪推動。他表示法律要因應改革適時改進，憲法是一切法律的母法，憲法在立法中有核心地位。

第三，需要強化憲法教育。要堅持依法治國，首先要依憲治國，要強調憲法權威性及重要位置，要加強憲法教育，要讓全體人民了解憲法內容及精神，形成尊重法律良好氛圍，改革才能穩步向前。

他指出，香港「一國兩制」制度優勢來自憲法，《基本法》根據憲法31條、62條制定香港實行的法律制度，憲法、基本法共同構成香港基礎。他表示40多年國家取得成就，香港過程中從未缺席，香港要充分發揮好優勢，香港有淵源悠長的法治系統，匯聚世界頂尖的人才，是全國唯一普通法司法管轄區，是自由開放便利安全理想營商之地。他表示要香港充分認識，抓緊機遇培育新優勢，全力發掘新增長點，為國家作出新貢獻，要自身突破，為民族復興偉業作出新貢獻。

他希望大家講三中全會精神融匯在日常工作，日常把握機遇主動作為，開闢發展新領域，實現更好發展，為香港帶來進步。

特區政府與中聯辦合辦國家憲法日座談會（陳國基FB圖片）

政務司司長陳國基則在社交平台發文指，今天是國家憲法日十周年的大日子，亦是二十屆三中全會後首個國家憲法日。三中全會確定國家進一步全面深化改革的總目標，當中多項重要改革舉措對香港全面發展、長治久安至關重要。

陳國基：必須依法治港、守正創新、堅持推動《憲法》教育

他也分享三點感受。首先，必須堅持依法治港，為特區各項改革事業提供穩定的社會基礎。法治是香港的核心價值，是香港賴以成功的基石。當局舉辦國家憲法日活動的其中一個目的，就是增強全社會對《憲法》的意識。他強調，堅持依法治港，就是要堅決維護由《憲法》和《基本法》所確立的特區憲制秩序，落實「愛國者治港」原則，堅決打擊一切破壞「一國兩制」方針以及危害國家主權、安全和發展利益的行為，為特區改革事業提供穩定的發展環境。

此外，須堅持守正創新，確保特區各項改革事業不偏離正確軌道。三中全會決定提出進一步全面深化改革要貫徹六項原則，當中就包括堅持全面依法治國。香港在推進中國式現代化的新征程上，絕不能偏離《憲法》和《基本法》框架，以及偏離「一國兩制」方針。我們要立足國家現代化建設總體要求，以香港所長對接國家所需，加強對經濟社會發展的戰略謀劃和頂層設計，推動香港更好服務國家事業發展全局。

最後，須堅持推動《憲法》和《基本法》教育，在全社會厚植家國情懷。本屆政府非常重視愛國主義教育，由他領導的「愛國主義教育工作小組」自成立以來已經積極開展各項工作，在社會推動和舉辦多元化的活動，透過軟性及打動人心的方式，將愛國主義精神帶入社會，增強市民的國民觀念、民族自豪和愛國情懷。

而中國社會科學院學部委員、中國社會科學院法學研究所所長、中國社會科學院大學法學院院長、中國法學會憲法學研究會常務副會長莫紀宏教授在座談會上發表主題演講。對談環節的主持人為前律政司司長梁愛詩、全國政協常務委員及立法會議員廖長江、及全國人大常委會香港基本法委員會委員王鳴峰。