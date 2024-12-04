國家憲法日2024紀律部隊升旗儀式 林定國：憲法是治國安邦總章程
撰文：文維廣
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今日（4日）是國家憲法日，多個紀律部隊早上在香港海關學院舉行國家憲法日升旗儀式。主禮的律政司司長林定國致辭時表示，國家憲法日已踏入第二個十年，香港的憲制秩序是以《憲法》和《基本法》為基礎，是香港的「根」和「源」，憲法是國家的根本法，是治國安邦總章程，具有最高法律地位、法律權威及法律效力。
林定國稱，憲法為一國兩制提供了法律上最根本及堅實的保障，香港要充分利用一國兩制下享有的所有獨特優勢，維護國家主權、安全和發展利益，而憲法意識應該從小培養，紀律部隊成員亦要當好憲法的守護者和捍衛者。
今早參與升旗儀式的隊伍來自香港海關、香港警務處、消防處、入境事務處、懲教署和政府飛行服務隊，逾百人的紀律部隊儀仗隊及護旗方隊以中式步操進場並進行升旗儀式，現場奏唱國歌，政府飛行服務隊直升機在空中敬禮，海關樂隊接着表演軍樂操為儀式作結。
林定國致辭時表示，國家憲法日已踏入第二個十年。香港的憲制秩序是以《憲法》和《基本法》為基礎，是香港的「根」和「源」。《憲法》為「一國兩制」提供了法律上最根本及堅實的保障，香港要充分利用「一國兩制」下享有的所有獨特優勢，維護國家主權、安全和發展利益，保持香港長期繁榮穩定。
林定國指出，憲法意識應該從小培養，紀律部隊成員亦要當好憲法的守護者和捍衛者，盡心盡力履行維護國家安全的責任。
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