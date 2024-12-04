紅隧收費廣場用地再發展　政府：港鐵年底交報告　明年向公眾交代

《施政報告》提及活化紅磡站及周邊用地。運輸及物流局局長林世雄今日（4日）在立法會表示，隨著「易通行」實施，三條隧道包括紅隧實施分時段收費，紅隧九龍出入口順暢，路政署已經完成拆除海隧紅磡收費亭及收費廣場上蓋，騰出路面空間，在道路安全前提下，拉直行車線，進一步理順九龍出入口交通，預計明年初完成。



他又表示去年底邀請港鐵研究，如何更新紅磡站配套，釋放商住樓面及海濱，及探討加強紅磡、尖東行人道路連接性，及推動遊艇旅遊，港鐵將於年底向政府提供方案。發展局副局長林智文表示，港鐵提交後政府會審視方案，明年上半年會與大家分享。



現時紅隧收費廣場的來回方向，合共有16條線。（林靄怡攝）

立法會今日（4日）舉行會議，議員質詢有關紅隧收費廣場用地的發展（黃浩謙攝）

選委界立法會議員李浩然在今日立法會會議上提出質詢，促政府交代紅隧收費廣場騰出的空間如何配合鄰近地區發展，及相關計劃的時間表。林世雄表示，根據2023年建議，要活化紅磡站附近用地，去年底邀請港鐵進行研究，積極考慮如何配合周邊發展，改善交通及服務，並會與岸上餐飲串聯，港鐵今年年底會向政府提供方案。

▼理工大學提出的綠化平台方案▼



擬建綠化平台主要分為三個樓層，地面層會設有兩個室內全天候巴士候車室。（文件截圖）

理大方案未獲港鐵完整吸納

而位處紅隧收費廣場毗鄰的理工大學曾建議，在收費廣場興建三層高綠化平台，佔地三萬平方米，包括由收費廣場向海旁伸延，連接維港多層觀景台，平台將會設有綠化空間、展覽和社區設施供公眾使用，亦可連接港鐵站紅磡站、尖東、尖沙咀海濱長廊、香港體育館、唯港薈及理大主校園等多個出口。林世雄指理大擬議的平台規模龐大，項目還包括多用途空間，惟因技術、工程等因素，港鐵未有將理大提供的計劃完整納入項目，但有吸納其願景。

旅遊界立法會議員姚柏良指，需要將尖沙咀海濱打造成為黃金維港地段，大方向絕對要設計規劃，港鐵已經研究約一年，年底提交方案，如今距離年底的時間已不多，促政府交代是否準備好。

發展局副局長林智文表示，港鐵提交方案後，政府要審視方案，預計明年上半年可再與大家分享，以及進行其他程序。

發展紅磡區需審視如何改善殯儀設施帶來的氛圍

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示，紅磡區很多發展，但街道尤其接近殯儀設施要改善，否則令人感覺愁雲慘霧。林世雄表示，殯儀館在紅磡附近是現實，相信氛圍做好可以是一個課題，會讓相關部門審視。