理大擬紅隧收費站上蓋建綠化平台　延至海旁賞維港景　設彈床公園

理工大學計劃在紅磡隧道收費廣場興建三層高綠化平台，佔地三萬平方米，包括由收費廣場向海旁伸延，以連接維港多層觀景台，平台將會設有綠化空間、展覽和社區設施供公眾使用，亦可連接港鐵站紅磡站、尖東、尖沙咀海濱長廊、香港體育館、唯港薈及理大主校園等多個出口。



擬建綠化平台主要分為三個樓層，地面層會設有兩個室內全天候巴士候車室。（文件截圖）

根據理大提交區議會的文件指，擬建綠化平台主要分為三個樓層，地面層會設有兩個室內全天候巴士候車室，而平台層及中層則會設有合共約2.43萬平方米的室外綠化空間，由七個主題園區組成，當中的室外綠化空間將種植不少樹木，冀能為市民提供空氣清新的空間。

平台層設有由紅隧收費廣場向海旁伸延以連接面向維港的多層公眾觀景台，觀景台內設有零售和飲食設施以提升市民的維港觀賞體驗，該層中央亦會有一個橢圓形有蓋多用途空間作展覽用途。理大建議，在該層的綠化空間提供多項戶外設施以供公眾享用，例如露天劇場、彈床公園、廚房花園、觀景台等。

而中層則會設有零售和飲食空間，以及數個多用途社區空間，可供社區人士舉辦展覽或活動。此層的行人通道亦有接駁由現有及新建行人天橋，亦即可直接通往理大校園、紅館、港鐵紅磡站等11個出口。

理工大學在文件稱，校園所在的紅磡區人多車多，空氣質素欠佳，行人天橋使用率超出負荷，缺乏大型綠化公園和文康設施等，預料港鐵東鐵線過海段下周日（15日）通車後，情況會加劇，希望綠化平台可紓緩紅隧收費廣場車流密集產生的空氣及噪音等環境污染，以及因收費廣場造成地區分割以致往來不便等問題。團隊項目去年獲賽馬會慈善信託基金撥款後後，便已聘請工程顧問就項目發展研究，以確定項目的技術可行性。