李家超讚新局長具領導、解說、主動特質　6字折射「雙雄」死因？

兩名局長今日（5日）被免職，運輸及物流局局長由林世雄換成陳美寶，文化體育及旅遊局局長由楊潤雄換成羅淑佩。特首李家超率兩位新局長會見傳媒時，讚揚她們有領導才能、好的解說能力及主動性，亦指出她們表現擔當、幹勁、熱誠，支持擁抱他的施政理念，相信會做到更多工作。



不過，李家超五個多月前才稱司局長團隊符合要求，為何突然有轉變？新任局長有領導才能等特質，是否代表楊潤雄及林世雄無相關特質？李家超無正面回應，僅表示新任的兩位局長符合「沒有最好、只有更好」的要求，相信可以協助政府「追時間、追成績」，重申兩位有領導才能、解說能力、主動性。



左起：運輸及物流局局長陳美寶、特首李家超、文化體育及旅遊局長羅淑佩。（廖雁雄攝）

李家超六字評價新局長表現：領導、解說、主動

李家超表示，局長換人是經過一段時間觀察，以及判斷未來時間希望做的工作而作出的決定。他指出香港過去因為疫情及黑暴損失很多時間，未來希望做大量工作為市民服務，創造最大的經濟價值社會效益。

他提及，新任局長可以發揮領導才能，有好的解說能力及主動性，符合施政理念，希望團隊主動作為以結果為目標，基於這個理念提名及建議中央任命兩位新局長。此外，他讚賞羅淑佩及陳美寶工作上表現擔當、幹勁、熱誠，支持擁抱他的施政理念，相信會做到更多工作。

李家超：局長不是要「全知」 最重要做好領導角色

李家超多次提及局長要有幹勁及領導才能，亦表示要根據觀察判斷未來日子不同工作，要有甚麼局長、團隊會令他為社會可創造更大效益及有效施政，並欣賞陳美寶及羅淑佩，相信會令施政有成效。

被問到羅淑佩曾擔任副旅遊事務專員，但文化和體育未有著墨，李家超解釋無人是「全知」的，最重要不是要甚麼都認識，當然要努力學習，但局長最重要是做好領導角色，發揮領導才能；應早介入問題、化解不同挑戰、凝聚力量、多聽意見。他表示要建立好團隊，團隊才可真正將政策落實在社區執行，從而令市民受惠，所以局長的解說政策工作都很重要。

意指林世雄及楊潤雄無領導才能？

據李家超所指，羅淑佩及陳美寶有領導才能、好的解說能力、主動性，更是表現擔當、幹勁、熱誠。反而言之，是否楊潤雄、林世雄沒有相關特質？有記者問及為何約5個月前李家超才認可司局長團隊符合要求，如今換人，時隔5個多月有甚麼轉變？

李家超僅回應指，新任的兩位局長符合「沒有最好、只有更好」的要求，相信可以助力政府「追時間、追成績」，重申兩位有領導才能、解說能力、主動性。