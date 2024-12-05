楊潤雄林世雄免職　李家超：羅淑佩陳美寶擁抱我的施政理念｜直播

國務院今日（5日）決定任命陳美寶為運輸及物流局局長、羅淑佩為文化體育及旅遊局局長，免去林世雄的運輸及物流局局長、楊潤雄的文化體育及旅遊局局長職務。在香港，行政長官李家超早上11時30分見傳媒，《香港01》直播。

李家超表示，兩位離任局長多年來努力工作貢獻社會，祝願離任後生活愉快。兩位新任局長都在政府服務超過35年，表現卓越，賞識領導、解說能力及主動性，有改革意識認同支持施政理念，有信心不屈不撓的精神帶領政策局，勇於作為，克服挑戰。



國務院今日（5日）決定任命陳美寶（左）為運輸及物流局局長、羅淑佩（右）為文化體育及旅遊局局長。兩人早上與李家超（中）見傳媒。（廖雁雄攝）

國務院今日（5日）決定任命陳美寶（左）為運輸及物流局局長、羅淑佩（右）為文化體育及旅遊局局長。兩人早上與李家超（中）見傳媒。（《香港01》直播截圖）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（周令知攝）

被問及換人原因，是否個人原因？文體旅局及物流局是否表現不好，有否檢視其他官員表現。李家超表示，經過一段時間觀察，以及判斷未來時間希望做的工作，過去因為疫情及黑暴損失很多時間，一直與大家講追時間及成績，未來希望做大量工作為市民服務，創造最大的經濟價值社會效益。

李家超認為新任局長可以發揮領導才能，有好的解說能力及主動性，符合施政理念。他希望團隊主動作為以結果為目標，基於這個理念提名及建議中央任命兩位局長。他表示新局長表現擔當、幹勁、熱誠，支持擁抱他的施政理念，相信會做到更多工作，尤其是文體旅及物流更做到成績。

李家超表示，現時新加入後，團隊符合他的要求，是肯做事、做成事的團隊，會與團隊團結一致優勢互補，會為香港作出更多貢獻，每個局面對問題不一樣，不同局不同問題要努力解決，部分已經解決，部分解決中。他表示要以結果為目標做更多成績。

運輸及物流局局長林世雄（黃浩謙攝）

羅淑佩表示，高興得到特首提名及中央任命，有機會在局長崗位服務香港，感到光榮及任重道遠。感謝對她的認可及信任，會與問責團隊同心合力與公務員通力合作，不會辜負重托及寄望。文體旅局是展示香港中華文化底蘊的平台，機遇處處，會與業界商量如何用好中央惠港措施，包括贈送大熊貓及一簽多行，會做好準備迎接啟德體育園，以及做好全國運動會，務求讓市民及旅客盡興而歸。

她表示明白局長責任重大，困難挑戰不會少，文體旅局努力不懈，做了不少工作打下堅實基礎，會與同事溝通，會以謙虛務實態度聯絡機構及業界朋友了解，期待聽取大家意見及建議。她期待與大家推進及作出貢獻。

羅淑佩為文化體育及旅遊局局長。（房委會）