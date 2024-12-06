見證與內地澳門簽合作備忘　陳國基：共建國際高端人才集聚先行地

政務司司長陳國基今日（6日）上午在北京，見證勞工及福利局與人力資源和社會保障部、廣東省人力資源和社會保障廳，及澳門特區政府人才發展委員會簽署合作備忘錄，推動粵港澳大灣區共建國際高端人才集聚先行地，匯聚各方力量加快打造人才強國建設戰略支點。



前排左起）勞工及福利局局長孫玉菡、人力資源和社會保障部辦公廳主任賈懷斌、廣東省人力資源和社會保障廳廳長杜敏琪，以及澳門特別行政區政府人才發展委員會秘書長周昶行共同簽署合作備忘錄。（政府新聞處）

陳國基聯同孫玉菡和香港人才服務辦公室總監劉鎮漢，在北京出席由國家人力資源和社會保障部召開的座談會，就推進粵港澳大灣區人才交流合作和與會各方交流意見，並深化推進打造香港成為國際高端人才集聚高地的工作。人力資源和社會保障部副部長吳秀章、廣東省人民政府副秘書長孫哲，及澳門特別行政區（特區）政府教育及青年發展局副局長丁少雄也有出席。

陳國基在座談會上表示，今年是粵港澳大灣區人才一體化發展豐收的一年，達成了多項重要里程碑，包括今年一月，廣東省政府與香港特區政府簽署《關於推進粵港人才合作的框架協議》，建立合作機制，促進兩地在人才培養、招攬、交流等方面的合作。今年五月，為了進一步吸引人才、留住人才，大灣區9+2城市簽署合作備忘錄，共同加強大灣區為人才提供的服務，營造一個更有利人才「落地生根」的環境。

政務司司長陳國基今日（十二月六日）在北京出席推進粵港澳大灣區人才交流合作座談會（政府新聞處）

陳國基指出，香港一直匯聚全球多元人才，擔當大灣區以至國家人才對外開放的窗口。香港會發揮建設國際專上教育樞紐、吸引創科人才及領先科技企業和強化香港國際人才樞紐地位的三個重要功能，為香港以至國家高質量發展、加快現代化強國建設，作出更大貢獻。他又稱，大灣區各城市各具獨特的發展優勢，合作空間廣闊。展望未來，他充滿信心，香港將繼往開來，完善大灣區在人才引進、培養、流動等方面的戰略布局，加快提升大灣區人才吸引集聚能力，為國家高質量發展作出新貢獻。