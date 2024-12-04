多名司局長明天分別訪內地　陳國基簽署大灣區人才交流合作備忘錄

政務司司長陳國基明日（5日）下午前赴北京，參加6日在當地舉行的座談會，就推進粵港澳大灣區人才交流合作，與人力資源和社會保障部、廣東省人力資源和社會保障廳及澳門特別行政區政府人才發展委員會代表交流意見，並簽署合作備忘錄。



政務司司長陳國基明天訪京。（政府新聞處圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡和香港人才服務辦公室總監劉鎮漢亦會隨同陳國基赴京。

林定國率法律界代表出訪大灣區（梁鵬威攝）

林定國率法律界代表訪廣州及深圳

另外，律政司司長林定國明日會率領超過30名香港法律界代表，訪問廣州和深圳，與當地政府代表會面，了解廣東省以及大灣區的最新發展，並探討香港法律界與內地部委、法律和企業加強合作的機遇。他們亦會在廣州與廣東省法律和企業界代表進行交流座談，以及在深圳與內地法院和法律相關機構代表交流，討論多項共同關注的議題和分享實踐經驗。林定國一行在深圳將會參觀一家創科企業位於當地的總部，並與其代表會面。

代表團由香港律師會、香港大律師公會的代表，以及本地和國際律師事務所、註冊外地律師行的代表組成，包括多位外籍律師。

保安局局長鄧炳強出訪上海和杭州（直播截圖）

鄧炳強將與上海市公安局及浙江省公安廳領導交流

此外，保安局局長鄧炳強明日也會啓程前往上海和杭州進行為期四日的訪問。在上海期間，鄧炳強會與上海市公安局領導會面，並到訪虹橋出入境邊防檢查站和上海海關學院；他於7日下午將轉往杭州，其間會與浙江省公安廳領導會面交流，8日返港。