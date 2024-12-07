澳門回歸25年｜將卸任經財司李偉農：非博彩業比重增、產業漸多元

澳門第六任行政長官岑浩輝本月二十日宣誓就職，未有過渡至新管治班子的現任經濟財政司司長李偉農表示，澳門存在的產業單一短板問題，近年會展業和表演業等帶來新增長點，整體來說澳門的「開局之年」是好開始。回歸25年，他形容社會經濟飛躍發展，今年第1至第3季的GDP突破3,000億澳門元，產業結構及比重逐漸呈現多元，2023年非博彩行業佔整體增加值總額比重超過6成。



他相信，澳門經濟適度多元發展是未來幾屆政府都要繼續的工作，認為發揮好自身優勢融入國家發展大局也是澳門的重要任務。



澳門經濟財政司司長李偉農（澳門政府新聞局圖片）

李偉農在接受慶回歸25周年採訪團訪問時稱，形容社會經濟飛躍發展，市民整體生活水平不斷提升，在國家支持下，澳門疫後經濟復甦理想，今年第1至第3季的GDP突破3,000億澳門元水平，產業結構及比重逐漸呈現多元，2023年非博彩行業佔整體增加值總額比重超過6成。

他又指，澳門存在的產業單一短板問題，近年會展業和表演業等帶來新增長點，整體來說澳門的「開局之年」是好開始，呼籲各界要堅定信心共同參與發展。

李又稱，澳門今年旅客量已突破3000萬人次，恢復至2019年疫情前八成七，國際旅客也回復到七成三，反映旅客市場結構逐漸趨向多元。未來一 段時間，因受機程限制仍會以東南亞和東北亞旅客為主。

李偉農又提到深合區成立目的是為澳門經濟適度多元作支撐，而經財司同時兼任橫琴深合區執委會主任是他的光榮，雖然工作挑戰和壓力不少，但現時在橫琴的澳門公職人員增至約 130人，他形容是以薪火相傳形式，讓澳門人和公務員到橫琴齊做建設。

行政法務司司長張永春繼續留任。（澳門新聞局）

另外，當岑浩輝履任後留任行政法務司司長的張永春表示，政府以電子政務作為切入點，推動跨部門合作，打破數據壁壘，促進互聯互通。其中「一戶通」用戶逾 61萬，較 2019年增長12倍。另外，政府持續以職能明確、權責分明、精簡高效為基本原則，推動部門架構重整，現時公共部門比2019年年底減少4個。

對於未來的工作，張永春相信，政府將加強法律法規的檢討和完善，優先做好與民生和改善營商環境的相關工作，亦會配合新任行政長官，為打造「法治澳門」做好相關工作。

12月1日，澳門候任行政長官岑浩輝率領候任主要官員和檢察長，在政府總部舉行記者會。（澳廣視）

候任特首岑浩輝在本月一日率領其管治班子亮相，10名主要官員當中有5人是新面孔，現任澳門經濟財政司司長李偉農無連任，下屆由經濟及科技發展局局長戴建業頂上。

▼國務院委任第六屆澳門特區政府主要官員及檢察長▼



任命張永春為行政法務司司長；

任命戴建業為經濟財政司司長，現任為李偉農；

任命黃少澤為保安司司長；

任命柯嵐為社會文化司司長，現任為歐陽瑜；

任命譚偉文為運輸工務司司長，現任為羅立文；

任命歐陽湘為廉政公署廉政專員，現任為陳子勁；

任命歐陽瑜為審計署審計長，現任為何永安；

任命梁文昌為警察總局局長；

任命何浩瀚為海關關長，現任為黃文忠；

任命陳子勁為檢察院檢察長，現任為葉迅生。

岑浩輝多次強調經濟要適度多元發展。（黃浩謙攝）

候任特首岑浩輝在宣布參選時，曾指澳門博彩旅遊業早年野蠻擴張，不單擠佔社會資源，也影響年輕人的職業發展，一業獨大不利澳門長遠發展，帶來非常大的負面影響，因此經濟要適度多元發展。