無經濟背景率澳門轉型　岑浩輝：特首非經濟學家　須宏觀領導政府

岑浩輝是首名非商界出身的澳門特首，他近日接受央視專訪時，回應外界指他沒有經濟經驗。岑浩輝認為行政長官不是經濟專家，要領導整個特區政府，「純經濟專家不行」，冀透過宏觀視野了解、認識、掌握澳門各個領域。



澳門候任行政長官岑浩輝近日接受央視近40分鐘專訪。（央視）

岑浩輝在接受央視38分鐘半的專訪，大談由終審法院院長轉為行政長官的心路歷程，回顧自己在競選45天見過4,779個人次，230多個社團，至今印象非常深，「我們有非常可愛的愛國愛澳社團。有非常親近、平和、健康，而且體諒人的百姓、市民」，形容澳門人與人之間關係不複雜的人情味。

距離新一屆政府交接不足一個月，岑浩輝說目前交接工作順利，將來很有信心帶領澳門更好向前發展，「那麼好的愛國愛澳社團，有那麼可愛的澳門居民」，承諾盡所能，竭盡全力不辜負他們。

澳門候任行政長官岑浩輝近日接受央視近40分鐘專訪。（央視）

不過，中央指明澳門要多元發展經濟，岑浩輝被問到如何看外界指他沒有經濟經驗，他認為行政長官的要求，跟推行經濟政策是兩碼事，行政長官應要領導社會各界思考解決問題的辦法。

行政長官他有職責領導整個特區政府，所以行政長官的角色不是經濟專家，純經濟專學不行，我認為他必須要有一個宏觀視野，對澳門各個領域要慢慢去了解、認識、掌握。 澳門候任行政長官岑浩輝

他又說日後推動重要政策時會慎言，一來本身是司法界出身，二來做特首可能面對爭議的政策。

重要的政策之前要慎言，聽過廣泛意見以後，經過探討形成共識，那個時候才公開跟社會解釋，所以慎言仍然有作用，否則你會很容易誤導社會，引起社會裡的爭議，甚至影響社會穩定就不好了。 澳門候任行政長官岑浩輝

澳門候任行政長官岑浩輝近日接受央視近40分鐘專訪。（央視）

回顧近25年終審法院院長的生涯，曾審理舊同學、前澳門檢察長何超明貪污案，岑浩輝未有迴避案件，他形容自己走正道，依法處理、問心無愧。