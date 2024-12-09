李家超晤訪港外國政府官員代表團　歡迎各國企業利用本港開拓市場

行政長官李家超今日（9日）與到訪香港的外國政府官員代表團成員會面，就深化合作和共同關注的議題交換意見。李家超向代表團介紹香港的優勢和發展機遇，指香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是國際金融、航運、貿易中心。香港作為全球最自由經濟體，擁有高度國際化、市場化和便利的營商環境，是企業拓展全球業務的理想地方。他歡迎各國企業利用香港作為平台，開拓海外和內地市場，互利共贏。



行政長官李家超（第一排中）今日（十二月九日）與到訪香港的外國政府官員代表團成員會面。（政府新聞處）

李家超表示，香港一直全力拓展全球經貿網絡，至今已簽訂24項投資協定，涵蓋33個經濟體，並簽訂九份自由貿易協定，涵蓋21個經濟體，當中包括上月與秘魯簽訂的自由貿易協定。李家超期望未來與各國政府加強合作，為企業開拓更多商機，同時促進人文交流。

李家超又感謝國家外交部及外交部駐港特派員公署的悉心安排，邀請來自非洲、美洲、亞洲、歐洲、中東和大洋洲12個國家的高級政府官員訪港，加強香港與世界各國的交流合作。

代表團於十二月八日至十一日訪港，期間會與特區政府主要官員、立法會議員和其他主要機構代表會面交流，並參觀西九文化區和香港科學園，了解香港的最新發展。