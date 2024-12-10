油尖旺工商界考察東莞三地　探討粵港合作前景

油尖旺工商界12月6日至7日考察東莞萬江、石龍及黃江三地的商業發展及創新機遇。九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任楊子熙表示，東莞是粵港澳大灣區的重要樞紐，其蓬勃的創新能力和開放的商業環境為香港工商界提供新的機遇。他說考察團充分體現雙方攜手推動經濟高質量發展的共同願景。



考察團首日參觀萬江的高新科技美納科技園及萬江街道招商引資推介會，了解當地在科技創新與招商引資方面的進展和政策支持。此外，走訪中創盈科·智盈科技園、華智·萬江新智匯科技園及拓空間等，體驗東莞在智能製造及產業開發方面的成果。下午參觀石龍鎮舉重博物館，了解中山路歷史文化街區建設情況，感受當地對文化傳承的重視。

考察團第二日走訪石龍鎮舊城改造項目，了解當地政府將歷史建築的活化與原居民經濟的發展相結合。石龍在保護歷史街區的同時，積極鼓勵原居民留在原區經營特色經濟，通過政策支持提升整體文化氛圍。

隨後，考察團來到黃江鎮，參觀康湖護理院，了解這聚居眾多港人項目的運營情況。之後，團員走訪港資企業，包括鵬馳五金和「風管廠」，實地視察生產線運作流程。交流期間，考察團與東莞三地政府及企業代表舉行多場交流會議，探討粵港在經濟、科技、文化等領域的合作前景。

考察團由油尖旺社團聯會、油尖旺工商聯會合辦，油尖旺民政事務處協辦，參加的包括油尖旺民政事務專員余健強、九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任楊子熙、油尖旺社團聯會主席王子成、油尖旺工商聯會會長戴德祥、油尖旺工商聯會副會長尹茬球、油尖旺區議員陸子峯、油尖旺工商聯會主席蔡雪亮，以及70多位來自工商界及社區的領袖代表。

油尖旺社團聯會主席、東莞市政協常委王子成表示，考察團不僅促進粵港兩地工商界的交流合作，也為油尖旺工商界探索東莞的商業契機提供重要平台。他相信通過粵港攜手，兩地在經濟、文化和科技等領域的合作將進一步深化，為未來的區域發展注入新的活力。