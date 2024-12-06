油尖旺民政處與一國兩制委員會辦座談會　與青年唱《我們的家》

油尖旺民政事務處連續四年與油尖旺推廣「一國兩制」委員會合作，周一（2日）合辦國家憲法日油尖旺青年座談會，主題是「培養國家意識 共建愛國社區」。大會希望增進社會各界，特別是青少年對國家和香港憲制的認識，並加強他們的國家觀念和法治意識。



活動在梁顯利油麻地社區中心禮堂舉行，超過200名青年出席。今年主題除了國家憲法，還加入愛國主義教育元素，播放「愛國主義教育工作小組」推出的愛國主義教育主題曲 《我們的家》，希望透過歌唱主題曲，讓參與的青少年建立國家意識，增進「愛國愛港愛社區」的情懷。

基本法委員會委員李浩然在座談會上向青年講解憲法的歷史、背景等，強調國家憲法不僅是法律的基石，也是每一位公民應遵守的基本準則。

油尖旺推廣「一國兩制」委員會主席魏麗霞表示，座談會有賴各學校和青年團體的積極參與 ，為青年締造一個難能可貴的平台交流，認識憲法，增進「愛國愛港愛社區」情感。她期望參加者日後在社會中發揮重要作用，為推動香港的發展貢獻力量。

出席活動的還包括中聯辦九龍工作部副部長祝小東、港區全國人大代表徐莉、 油尖旺民政事務專員余健強，以及油尖旺區議會社區參與及文化康樂委員會主席楊子熙。