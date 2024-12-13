特首述職｜習近平讚揚李家超擔當作為　中央全力支持帶領各界改革

行政長官李家超今日（13日）下午到中南海向國家主席習近平述職。習近平先與李家超握手，並歡迎他到北京述職。習近平指李家超一年來帶領特區政府擔當作為，務實進取，歷史性完成《基本法》23條立法，其中經歷拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，加強對外交流合作，不但提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢，中央對李家超及特區的工作是充分肯定的。



習近平表示，三中全會對進一步全面深化改革推進中國式現代化作出系統部署，強調要發揮「一國兩制」制度優勢，香港發展面臨新的歷史機遇，中央會繼續全面準確、堅定不移、貫徹「一國兩制」方針，全力支持李家超及特區政府團結帶領社會各界銳意改革、奮發有為、積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能、新優勢，在創新、創造中推動香港由治及興，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。



李家超向習近平述職（港台直播截圖）

李家超指本屆政府進入承先啟後關鍵期

李家超則表示，衷心感謝習主席及中央對香港的關愛支持，今年本屆特區政府任期過去一半，是帶領香港向前邁進、承先啟後的關鍵期，為中國式現代化作出更大貢獻的重要時刻。

他表示，他上任以來以習主席的四個必須和四個希望為施政綱領，帶領團隊積極全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」方針，過去兩年半香港在不同領域都看到成果，有些反映在國際上，包括香港再次評為全球最自由經濟體、香港國際金融中心地位重獲世界第三，世界競爭力、人才競爭力排名上升，反映國際對香港有信心及特區施政方向是正確。

參與今次述職的中央官員與去年相若（港台直播截圖）

今次一齊出席李家超述職的中央官員與去年相同，包括總理李強、中辦主任蔡奇、國務院第一副總理丁薛祥、統戰部部長石泰峰、政法委書記陳文清與李強一起坐在習近平左側。港澳辦主任夏寶龍、副主任周霽和身兼中聯辦主任的鄭雁雄則依次與李家超同坐另一側。

陳國基今日傍晚赴京 將陪同李家超見中央部委

李家超今次述職安排較引人關注的是政務司司長陳國基今日傍晚也會啟程赴京，將陪同李家超在餘下的述職行程中，出席與相關部委的會面。

李家超與多個港人在京商會領袖進行午宴。（李家超Facebook）

李家超此行曾晤在京港商及內地高校代表

李家超前日（11日）抵達北京，昨日與多個港人在京商會領袖進行午宴，當中包括來自香江國際中國地產有限公司、英國太古（中國）有限公司、滙豐銀行（中國）有限公司、東亞銀行（中國）有限公司、北京京港地鐵有限公司、柏定生物工程（北京）有限公司、抖音集團及騰訊集團等 ，感謝他們對香港特區政府的支持。

李家超與北京高校代表會面（李家超Facebook）

稍後，他又與「高端人才通行證計劃」下的北京高校代表會面，當中包括中國人民大學校長林尚立、北京大學副校長方方、清華大學副校長楊斌、北京師範大學副校長陳興、北京航空航天大學副校長呂衛鋒和北京理工大學副校長魏一鳴。他感謝各大學一直對香港特區的支持，並期待特區政府與各大學繼續加強合作，在建設人才高地攜手合作，優勢互補，為中國式現代化強國建設作貢獻。