「雙雄」上周免職　李家超明天赴北京述職　逗留四天

行政長官李家超上周宣布兩名局長楊潤雄和林世雄被免職後，明天起（11日）至本周六（14日）到北京述職四天，向國家領導人匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。據悉，李家超原定本月稍後時間才赴京述職，但突然接獲通知要提早赴京。因此，他上星期宣布原定周四到立法會出席的「行政長官互動交流答問會」要押後舉行。



李家超離港期間，政務司司長陳國基將於明日至周五（13日）下午署理行政長官職務；財政司司長陳茂波則於13日晚上至翌日（14日）署任行政長官。



李家超去年向國家主席習近平述職（政府新聞處）

李家超去年到北京向國家主席習近平述職（政府新聞處）

去年述職有新安排

李家超去年12月18日在北京述職時，獲國家主席習近平在總理李強的陪同下接見，有異於過去特首分別向總理、國家主席述職。此外，中辦主任蔡奇、國務院第一副總理丁薛祥、統戰部部長石泰峰、政法委書記陳文清與李強一起坐在習近平的左側，共同聽取李家超的述職。

當時有析認為，這樣的重大安排和變化凸顯中國政治秩序的變化。在陪同習近平聽取李家超述職的三位政治局常委中，丁薛祥作為港澳事務的負責人，他的陪同符合慣例，蔡奇作為中辦主任，他的陪同同樣是正常安排，只是不同以往的是，蔡奇是以政治局常委的身份兼任中辦主任，為過去數十年歷史所罕見，既大幅提升中辦的地位和重要性，又強化了「以習近平為核心的黨中央」的集中統一領導。李強以總理身份陪同習近平聽取李家超述職，顯示出黨政關係和政治秩序的變化。

行政長官李家超今日（18日）下午，在北京向國家領導人述職。國家主席習近平在國務院總理李強陪同下一齊接見，是回歸以來國家主席和總理首次一齊接見述職的香港特首。（ 中央電視台片段截圖）

李家超指新安排有利建設特首對中央負責制度的機制

李家超及後被問到述職新形式的改變是否與港澳辦或港澳工作的升格有關？未來是否意味着行政長官向總理述職這個安排已經不存在時，他回應指習主席與其他三位中央政治局常委一同會見行政長官，是充分體現中央政府對特區的重視，亦反映中央對香港同胞的親切關懷。行政長官在憲制和《基本法》之下需要每年向中央述職，有關安排充分體現中央對行政長官述職和對特區工作的重視，是有利於建設行政長官對中央政府負責制度的機制。

12月3日，李家超主動表示本周四要到立法會舉行互動交流答問會。（夏家朗攝）

原定周四到立法會出席互動答問會要改期

李家超上周二在行政會議開會前見記者時主動表示，本周四舉行「行政長官互動交流答問會」，答問會將討論兩個議題，分別是「教育、科技、人才一體化發展」及「拓展國際網絡，發掘新增長點」。

立法會網頁仍顯示，本周四（12日）舉行行政長官互動交流答問會（立法會網頁截圖）

暫時立法會網站仍顯示周四早上十時半舉行「行政長官互動交流答問會」，暫時未知答問會改至何時舉行。