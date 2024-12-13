李家超稱述職有向習近平匯報香港財赤　希望花3至5年力爭收支平衡

行政長官李家超今日（13日）下午到北京中南海向國家主席習近平述職。李家超晚上在北京見傳媒指，已向習近平匯報香港經濟金融及財政狀況，當中有匯報香港面臨財赤情況，並指希望經三至五年處理好財赤，力爭收支平衡。

李家超稱，向習近平匯報包括五個重點，除了經濟金融及財政狀況，亦包括香港會堅決維護國家安全，履行憲制責任，當中提到今年3月完成《基本法》第23條立法，為香港建設維護國家安全的法例屏障。李家超強調，港府不會「好了傷疤忘了痛」，會繼續維護國家主權安全。



李家超（右）今日向習近平（左）述職（政府新聞處片段截圖）

李家超晚上指，感謝國家主席習近平對港府的工作充分肯定及堅持，並表示過去一年務實進取，歷史性完成23條立法，集中精力拼經濟謀發展，推動解決住房及醫療等民生問題，加強對外交流工作，不斷提升國際影響力。

行政長官李家超（左）12月13日在北京向國家主席習近平（右）述職，匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。（政府新聞處片圖片）

李家超引述習近平指出，二十屆三中全會強調發揮一國兩際制度優勢，香港面臨新的歷史機遇，重申中央將繼續全面準確堅定不移一國兩制的方針。中央並強調，一國兩制為香港帶來制度優勢及自信，進一步鞏固香港社會強大信心。

李家超述職，習近平坐於中央，李強等其他中央官員坐在習近平一側，安排與去年相同（政府新聞處影片截圖）

匯報香港面臨財赤 開源方面盡量對市民影響減到最低

李家超晤傳媒回答提問時指，述職時有匯報香港經濟金融財政狀況，包括香港面臨財赤，希望經三至五年間將財赤處理好，力爭收支平衡，而港府會從開源節流發展經濟方面推動，無論香港經濟和整體政府財政收入，開源方面盡量對市民影響減到最低。

節流方面，李家超指財政司司長已在節流方面步署及研究，財政預算案諮詢將開始，相信社會有不少民間智慧提供，政府會廣納意見處理一系列問題。

李家超指，港府已多方面推動經濟發展及新增長點，例如國家是香港的最大機遇，因此會對接國家的發展戰略，而國家亦不斷推出惠港政策，包括恢復深圳一簽多行等。

李家超籲各界要掌握機遇 將經濟推動力用好、擴大、增值

李家超提到在剛剛恢復的深圳一簽多行，觀察到經濟活動再添增長力，亦有不同行業匯報增長10%至20%。他呼籲，社會各界要掌握國家機遇，以釋放更多價值，「將經濟推動力用好、擴大、增值。」

李家超與北京高校代表會面（李家超Facebook）

李家超稱，向習近平的匯報有五個重點，包括堅決維護國家安全，履行憲制責任；提升治理能力和管治水平；有關經濟、金融和財政狀況；增強發展動力；為民生添幸福。

堅決維護國家安全 李家超：不會好了傷疤忘了痛

維護國家安全方面，李家超稱堅決維護國家安全，履行憲制責任，今年3月完成《基本法》第23條立法，在立法會獲得全票通過，達成等待26年8個月19日的歷史使命，為香港建設維護國家安全的法例屏障。李家超強調，特區政府不會「好了傷疤忘了痛」，會繼續維護國家主權安全。

在提升治理能力及管治水平，李家超指自上任以來，重視團隊建設，建立做實事的文化，以結果為目標，務實作為，不斷注入新思維，多聽意見，廣納民間智慧，制定有效政策，回應市民期望。公務員團隊方面，政府將推出政府治理人才計劃，並加強監察，提升公務員的效率。

李家超感謝中央過去一年多項挺港惠港措施 包括恢復深圳一簽多行

至於增強發展動力，李家超感謝中央過去一年的多項挺港惠港措施，包括優化個人遊簽注，增加個人遊城市，恢復深圳一簽多行，並擴大至非戶籍的當地居民，提升香港旅遊業，政府會因地制宜發展新生產力，積極推展河套合作區，加速發展國際創新中心。

在為民生添幸福上，李家超指會以市民為中心，積極解決土地房屋醫療衞生等難題，努力排解民生憂難，成功為公屋輪候時間封頂，決心解決累積多年的劏房問題，推出合規的簡樸房制度；積極推動醫療體制改革，強化基層醫療，政府並已在11月於河套香港園區，成立粵港澳大灣區國際臨床試驗所，與深圳的中心一區兩園，協同發展。